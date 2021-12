Après le match raté de son coéquipier sur le parquet des Raptors, plus tôt dans la semaine, Joel Embiid n’avait pas hésité à mettre les pieds dans le plat. « Tu a été à chier ! », avait carrément envoyé en se marrant le pivot, en direction de Tyrese Maxey (5 points à 2/11 aux tirs ce soir-là). Ce dernier en avait même rajouté en précisant avoir envoyé deux « airball » dans le match…

Cette nuit à Brooklyn, le « sophomore » des Sixers a complétement effacé sa non-performance sur les terres canadiennes. Alors que Tobias Harris connaissait une soirée très moyenne (9 points à 4/14 aux tirs), il s’est ainsi transformé en lieutenant de Joel Embiid.

Sa ligne de statistiques parle pour lui : 25 points (10/18 aux tirs), 7 rebonds, 4 passes et pas un seul ballon perdu. « Après le dernier match, Joel m’a dit que j’avais été à chier » en rigole-t-il encore « Je lui ai dit que je l’aurais sur ce match. Alors j’y suis allé et j’ai fait le maximum pour mes coéquipiers. »

Le joueur de 21 ans a le plus impressionné dans le quatrième quart-temps. Son équipe menée d’un point à 4 minutes 30 de la fin, il a rentré un premier tir primé dans le corner droit. Même sanction, dans le même coin et toujours grand ouvert, à moins de trois minutes du terme. Il a ensuite rentré un dernier « jumper » à deux points, ligne de fond, pour offrir huit points d’avance à son équipe et clore les débats.

« Voilà comment on répond aux critiques »

« Je sais qu’en jouant avec Joel, Tobias et Seth, la clé pour moi sera de rentrer des tirs ouverts », rappelle le remplaçant de Ben Simmons, auteur d’un 5/8 de loin (record en carrière), qui a clairement bénéficié des espaces ouverts par la présence de trois autres principaux attaquants de l’équipe.

« On a commencé à jouer des systèmes pour Seth » détaille-t-il. « J’ai réalisé que mon défenseur restait sur place donc j’ai coupé dans le corner parce que mon défenseur restait en aide sur le pick-and-roll entre Joel et Seth et j’ai obtenu des tirs à 3-points grand ouverts. C’est aussi simple que ça. »

« Il doit en faire autant tous les soirs », réclame Joel Embiid. « Il vous le dira, je lui répète qu’il ne doit pas se contenter de prendre les tirs ouverts, mais qu’il doit être agressif et chercher son propre tir. C’est ce qu’il a fait ce soir. Il les a pris et les a rentrés. » Le pivot en profite pour complimenter directement son coéquipier, qu’il a trouvé « génial ». « Voilà comment on répond aux critiques. »

Leur coach de la soirée, Dan Burke, qui remplaçait Doc Rivers placé en quarantaine, décrit aussi un joueur qui « n’a pas peur » dans les moments chauds.

« La semaine dernière a été dingue », dit le meneur dont la maison a été ravagée par les flammes la veille de Noël. « Je suis simplement heureux de terminer ce ‘road trip’ avec trois victoires et de retourner auprès de ma famille. »