Les Sixers gâchent le retour de Kevin Durant

Pour leur dernière sortie de l’année 2021, Nets et Sixers s’affrontaient dans un match à l’ambiance électrique, parfois digne des playoffs, et dont l’issue s’est décidée dans le « money-time ».

Mais, tout juste deux semaines après avoir été dominés par le même adversaire, alors très affaibli par le Covid-19, ce sont les coéquipiers de Joel Embiid (34 points, 7 rebonds) qui sont parvenus à prendre leur revanche (110-102) sur ceux de James Harden (33 points, 14 rebonds, 10 passes) et Kevin Durant (33 points, 6 rebonds, 4 passes).

Plus sereins et en contrôle dans les dernières minutes de la partie, grâce notamment aux paniers à 3-points de Tyrese Maxey (25 points, 7 rebonds, 4 passes) et Seth Curry (17 points, 6 passes), en plus des « and-one » du pivot camerounais, les joueurs de Philadelphie enchaînent ainsi un troisième succès de rang. Mettant, du même coup, fin à la série de deux victoires d’affilée de Brooklyn.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Philadelphie a régné dans la raquette. Illustrée par Joel Embiid, mais également par Andre Drummond en sortie de banc, la domination dans la peinture des Sixers était incontestable et sans appel, cette nuit. Notamment dans le premier quart-temps. Face à LaMarcus Aldridge, Nic Claxton ou encore Blake Griffin, les intérieurs de Philly n’ont ainsi eu aucun mal à faire parler leur puissance, même si les stats peuvent laisser penser que les Nets leur ont tenu la dragée haute dans ce secteur de jeu. Considérée comme l’une des clés de la partie, la bataille de la raquette a donc largement (et logiquement) tourné à l’avantage des visiteurs.

— Kevin Durant et James Harden ont tout tenté. Entre la nouvelle sortie à plus de 30 points d’un Durant de retour aux affaires et le gros triple-double d’un Harden décidément très bon depuis son retour d’isolement, les Nets ne pouvaient sans doute pas imaginer meilleure prestation de leur tandem All-Star. Bien que celui-ci ait commis 10 des 18 pertes de balle new-yorkaises. De loin comme de près, aux lancers ou au shoot, le meneur et l’ailier de Brooklyn ont clairement régalé leur public, réussissant très probablement, et malgré la défaite, l’une de leurs meilleures prestations de la saison (si ce n’est la meilleure), en tant que duo.

— Tyrese Maxey et Seth Curry, la fiabilité incarnée. Décisifs dans le « money-time », avec leur 4/5 aux tirs (dont 3/4 à 3-points), Maxey et Curry se sont également illustrés tout au long de la rencontre, s’imposant comme les parfaits lieutenants d’un Joel Embiid encore excellent à l’intérieur. Mention spéciale au sniper « T-Max » (5/8 à 3-points), le plus en vue et régulier des deux arrières des Sixers, qui semble surtout de plus en plus à l’aise aux côtés d’Embiid. Même si le petit frère de Stephen Curry a été tout aussi précieux, dans le troisième quart-temps (8 points).

TOPS/FLOPS

✅ Les retours de Brooklyn. Outre Kevin Durant, LaMarcus Aldridge et Cameron Thomas retrouvaient également les parquets cette nuit. Ce qui signifie que les Nets n’ont plus que Day’Ron Sharpe et Kessler Edwards coincés dans le protocole sanitaire de la ligue. Après deux semaines à jongler avec de nombreuses absences, Steve Nash va donc prochainement pouvoir compter sur un effectif au complet. D’autant que le retour de Kyrie Irving se rapproche aussi et que Joe Harris est bientôt remis de sa blessure à la cheville…

✅ Le duo Niang/Drummond. À tour de rôle, dans le premier acte pour Andre Drummond puis à cheval sur les troisième et quatrième quarts-temps pour Georges Niang, les deux intérieurs remplaçants des Sixers ont permis à leur équipe de bien gérer les minutes sans Joel Embiid. Aussi bien avec les réussites à 3-points de l’un, qu’avec les rebonds et paniers sous le cercle de l’autre. Des entrées en jeu tranchantes, qui contrastent nettement avec les séquences insipides proposées par la « second-unit » des Nets.

⛔ Le « supporting-cast » de Brooklyn. Si Kevin Durant et James Harden ont brillé aujourd’hui, portant à bout de bras leur équipe, impossible d’en dire autant de leurs coéquipiers. Entre les 5 points de Patty Mills (à 1/8 à 3-points), les 9 petits points du banc new-yorkais ou la défaillance défensive de la raquette Aldridge/Claxton, c’est ainsi peu dire que les « role players » des Nets se sont déchirés en beauté cette nuit.

Kevin Durant et Joel Embiid se sont chauffés

Il y avait de l’électricité dans l’air en fin de partie, entre Kevin Durant et Joel Embiid. À 15 secondes de la fin, sans doute frustré par le résultat du match et provoqué par un Embiid toujours aussi taquin, « KD » n’a donc pas hésité à aller toucher deux mots à son adversaire du soir, avant que les arbitres et les autres joueurs n’interviennent.

Puis, alors que le buzzer venait tout juste de retentir, Joel Embiid et Kevin Durant se sont une nouvelle fois accrochés, après que le pivot ait encore provoqué l’ailier, en lui ordonnant de « rentrer à la maison », après que les Sixers aient validé leur succès sur le parquet des Nets.

Un « trashtalking » qui n’a pas manqué de faire sourire l’actuel meilleur marqueur de la ligue, défait aujourd’hui mais qui aura à coeur de rendre la pareille au Camerounais, le 10 mars prochain, pour la quatrième et dernière confrontation de la saison entre Philadelphie et Brookyn. En attendant les playoffs ?

LA SUITE

Brooklyn (23-10) : réception des Clippers, dans la nuit de samedi à dimanche (01h30), dès le premier jour de l’année 2022.

Philadelphie (19-16) : réception de Houston, dans la nuit de lundi à mardi (01h00), pour leur première sortie de l’année 2022.