Course au MVP : Joel Embiid désormais favori des bookmakers

Symbole de l’incertitude de la course au MVP cette saison, les bookmakers de Las Vegas viennent de valider un septième changement de favori. Depuis hier, et après une grosse séquence de 18 matchs sur lesquels il tourne à 34 points et 11 rebonds de moyenne, c’est ainsi Joel Embiid qui a pris la tête des pronostics !

Grâce à ce gros passage, avec 14 victoires pour 4 défaites de son équipe, le Camerounais est désormais listé comme possible MVP avec une cote de 3.6 alors qu’il avait encore une cote de 50 le 16 janvier…

Il devance désormais Stephen Curry (4), Giannis Antetokounmpo (4.25), Nikola Jokic (5) et Ja Morant (15).

Pour rappel, c’est Luka Doncic qui était le favori des bookmakers à l’ouverture de la saison. Le 23 octobre, il avait été rejoint par Stephen Curry et Giannis Antetokounmpo. Le meneur de Golden State avait ensuite pris seul la tête du 26 octobre au 13 janvier. C’est ensuite Kevin Durant qui l’avait remplacé du 14 au 15 janvier, avant de se blesser. Stephen Curry avait donc repris le leadership du 16 au 25 janvier, avant que le « Greek Freak » ne le détrône le 26 janvier. Mais le 27 janvier, Joel Embiid le rejoignait à son tour, avant donc de prendre seul la tête le jour suivant.