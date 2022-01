L’heure des retrouvailles à Dallas pour Rick Carlisle

Privé de retrouvailles lors de la première rencontre entre les deux équipes à Indiana, le 10 décembre, en raison de sa mise à l’isolement, Rick Carlisle sera de la partie, ce soir, pour son retour à Dallas.

« Ça va être super de revoir beaucoup de gens en particulier ceux qui ont été très importants dans ce qu’on a accompli. J’en garde beaucoup de grands souvenirs. Si j’ai pu rester 13 ans au même endroit, c’est en grande partie grâce à deux personnes, Mark Cuban et Dirk Nowitzki. Sans eux, la franchise n’aurait pas eu cette stabilité qui m’a permis d’y rester pendant 13 ans », a-t-il ainsi déclaré.

Ses anciens poulains prêts à le chambrer

La rencontre sera également particulière pour des joueurs comme Jalen Brunson, Maxi Kleber et Dorian Finney-Smith, qui n’avaient connu que Rick Carlisle comme coach jusqu’à cette saison.

« J’ai passé beaucoup de temps avec Rick Carlisle, surtout pour mon tir en suspension. Il m’a aussi appris le jeu en NBA. C’est un coach intelligent. Même lorsque nous n’étions pas vraiment bons, j’avais l’impression que nous étions dans tous les matchs. Il avait toujours un bon plan de jeu pour n’importe quel adversaire. Surtout quand Dirk était sur le terrain et que nous devions trouver des moyens de défendre certains joueurs », s’est remémoré Dorian Finney-Smith. « Je vais chambrer, probablement également son assistant, Mike Weinar. Je ne peux pas m’en empêcher. Surtout si je mets un 3-points devant leur banc. Ça va être fun ».

Dans le Top 15 des meilleurs coachs de l’histoire pour Jason Kidd

Son successeur, Jason Kidd, avec qui il a écrit la plus belle page de l’histoire de la franchise en allant décrocher le titre NBA en 2011, est aussi impatient de recroiser l’ancien « head coach » du club, de 2008 à 2021.

« Il a fait un sacré parcours ici. Il nous avait ratés à Indiana à cause du Covid, donc, je suis content de le revoir. J’ai beaucoup de bons souvenirs ici avec Rick », s’est réjoui Jason Kidd. « Dans le monde du coaching, il y a beaucoup d’entraîneurs qui ont une longue carrière. Quand vous regardez des Gregg Popovich, des Erik Spoelstra, ce sont des gars qui gagnent. Et si vous gagnez, vous avez tendance à rester. Vous êtes jugé sur les victoires et Rick a beaucoup gagné à Dallas ».

Pour Jason Kidd, Rick Carlisle a sa place dans le Top 15 des meilleurs entraîneurs de l’histoire de la ligue.

« Il a toujours été bien préparé. Il sait ce qu’il faut faire pour gagner. Il a un plan de jeu et il n’a pas peur de faire des changements au fur et à mesure que le match avance. Quand vous regardez la liste des entraîneurs, je pense qu’il y a un Top 15 qui ressort. Il pourrait être considéré comme l’un des 15 meilleurs à avoir jamais entraîné en NBA. La façon dont il prépare les matchs ne ressemble à aucune autre. Il est toujours prêt pour le combat ».