Steve Kerr regrette d’avoir trop fait jouer Andre Iguodala

Pas d’Andre Iguodala la nuit dernière face aux Wolves. Gêné par sa hanche, l’ailier des Warriors a manqué sa quatrième rencontre de suite, et même son 24e match de la saison. Avant cette série de quatre absences, le vétéran avait participé à la rencontre face aux Pacers, remportée en prolongation par ces derniers à la surprise générale.

Ce soir-là, Steve Kerr l’avait mobilisé sur 31 minutes, son plus gros temps de jeu cette saison. Le temps de produire 4 points, 5 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres.

Avant le match face aux Wolves, le technicien des Warriors a regretté ce choix. « Lorsqu’on a signé Andre cette année, on savait que la saison régulière serait faite de soirs de repos et que s’il était diminué, on allait le garder sur la touche. On allait être très prudents car on aurait besoin de lui pendant les playoffs. Tout cela faisait partie du plan », a détaillé le coach sur NBC Sports.

Ce dernier, avec le recul, estime avoir commis une « erreur » en faisant jouer autant son vétéran face aux Pacers, habitué à une vingtaine de minutes en moyenne depuis trois ans. « J’aimerais éviter ça. C’était trop. Mais dans l’ensemble, on va gérer la saison régulière avec prudence et on espère qu’il sera prêt à être constant en playoffs. »

Selon le coach, Andre Iguodala, qui souffle ses 38 bougies aujourd’hui, devrait également manquer la réception des Nets ce week-end. Il pourrait effectuer son retour en début de semaine prochaine, en déplacement à Houston lundi ou à San Antonio le lendemain.