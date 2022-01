Steve Kerr assume la mauvaise préparation des Warriors face aux Pacers

Même s’ils sortaient d’une victoire contre les Lakers, les Pacers vivent une saison plus que moyenne. En arrivant à Golden State, ils restaient même sur 10 défaites en 12 matches et surtout se présentaient sans Domantas Sabonis, Caris LeVert, Malcolm Brogdon et Myles Turner !

Sur le papier, le match était donc plié. Trop sûrs d’eux, les Californiens ont visiblement pris la rencontre par dessus la jambe et ont finalement perdu en prolongation. Alors, est-ce la faute des joueurs, trop confiants ?

« C’était ma mauvaise soirée », assure pourtant Steve Kerr à NBC Sports. « C’est ma faute, clairement. Je pense que je n’ai pas fait le boulot pour préparer mon équipe pour le match. On le sait, quand une équipe est diminuée, c’est toujours la même histoire : ceux qui ne jouent pas habituellement sont impatients de se montrer. »

Comme le coach estimait que ses troupes étaient fatiguées, il avait annulé l’entraînement de la veille du match afin de laisser ses joueurs faire un petit baseball dans le Chase Center…

Un moment de détente sans doute précieux pour souffler physiquement comme psychologiquement, mais pas idéal, en effet, pour préparer une rencontre.

« C’est son caractère d’assumer les responsabilités », a commenté Stephen Curry de son côté, pour réagir aux propos de son entraîneur. « Cela fait partie de notre culture. On a tous tendance à se regarder et à se demander ce qu’on aurait pu faire différemment. Je fais exactement la même chose. »

Warriors skipped scheduled practice and had an in-arena home run derby yesterday. Steve Kerr said he felt the team was “tired” after a ton of travel lately and this was chance for a refresh.

Video via @warriors pic.twitter.com/1ueEfwCBCX

— Anthony Slater (@anthonyVslater) January 21, 2022