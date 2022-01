All-Star Game 2022 : la revanche de DeMar DeRozan

Ironie du sort, c’est dans l’avion qui menait Chicago vers San Antonio que DeMar DeRozan a appris sa titularisation au prochain All-Star Game. Tel un capitaine à bord, c’est Zach LaVine qui a pris le micro pour annoncer la bonne nouvelle à toute l’équipe.

« Votre attention s’il vous plaît, ici le commandant de bord qui vous parle depuis le vol numéro 8, le vol LaVine. Nous sommes en route pour San Antonio avec une grande nouvelle à annoncer pour notre gars DeMar DeRozan et sa cinquième sélection au All-Star Game cette année ».

Arrivé dans l’Illinois en provenance des Spurs, DeMar DeRozan a fait passer un cap à Chicago, déjà renforcé en fin de saison dernière par l’arrivée de Nikola Vucevic, son ancien coéquipier à la fac d’USC.

Celui qui se considérait comme « l’agneau sacrifié » qui a permis à Toronto de récupérer Kawhi Leonard en 2018 et d’être champion NBA dans la foulée prend ainsi une grande revanche sur ces dernières années. Et sa présence en tant que titulaire est complètement méritée puisque DeMar DeRozan réalise sa meilleure saison en carrière offensivement avec plus de 26 points par match.

En attendant Zach LaVine ?

Celui qui s’est également distingué en claquant deux « buzzer beater » en l’espace de 24 heures au début du mois a confié qu’il s’était nourri des critiques pour revenir au top.

« C’est toujours une motivation », a-t-il déclaré. « On s’efforce toujours de trouver un certain type de motivation de la part de ses détracteurs et ceux qui doutent de vous. Je laisse ce que je fais sur le terrain parler pour moi par rapport à ça, mais dans le même temps, j’utilise cette « haine », si on peut appeler ça comme ça. C’est comme une source d’énergie gratuite, vous voyez ? Je m’en sers pour prendre un avantage mental quand j’entends que je ne peux pas arriver à faire quelque chose ou que je suis pas comme ci ou comme ça. On utilise toujours ça comme une sorte de motivation ».

DeMar DeRozan a également eu un mot pour le commandant de bord d’un soir qui aligne lui aussi de grosses stats cette saison. Il aurait bien vu Zach LaVine à la place d’un Trae Young…

« Je pense que Zach aurait dû être là aussi. Vous le voyez à la réaction des joueurs. Ce n’est pas du tout contre Trae, mais ça aurait été génial de nous avoir tous les deux comme titulaires. Il ne fait aucun doute qu’il sera là la semaine prochaine », a-t-il ajouté en faisant référence à l’annonce de la liste des remplaçants pour le match des étoiles prévu le 20 février prochain.

Nul doute qu’il recevra aussi une belle ovation ce soir sur le parquet des Spurs.

Zach broke the news of DeMar's All-Star announcement on our team plane ❤️ pic.twitter.com/AFcW9ShWrm — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 28, 2022