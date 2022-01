All-Star Game 2022 : nos pronostics pour les remplaçants

Le public, les médias et les joueurs ont rendu leur verdict, et on connaît les noms des titulaires pour le All-Star Game 2021. À l’Est, il s’agit de Trae Young, DeMar DeRozan, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid. Pour l’Ouest, du lourd aussi avec Stephen Curry, Ja Morant, LeBron James, Andrew Wiggins et Nikola Jokic.

À l’Est, Kevin Durant reste capitaine même s’il ne jouera pas. À l’Ouest, c’est LeBron James avec sa 18e sélection, qui égale le nombre de Kobe Bryant, et le rapproche un peu plus de Kareem Abdul-Jabbar (19 fois All-Star).

Pour les remplaçants, ce sont les coaches des deux conférences qui sont chargés de désigner les 14 heureux élus, 7 par conférence. En sachant qu’un coach n’a pas le droit de voter pour l’un de ses joueurs. L’annonce aura lieu le 3 février 2022, et la « Draft » par les deux capitaines se déroulera le 10 février 2022.

Voici nos choix, et comme chaque année, il y aura débat.

CONFÉRENCE EST

Cinq majeur : Trae Young, DeMar DeRozan, Kevin Durant*, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid

Pronostics : James Harden, Zach LaVine, Darius Garland, Jimmy Butler, Miles Bridges, Jayson Tatum, Jarrett Allen

Repêché : Fred VanVleet à la place de Kevin Durant

Recalés : Jrue Holiday, LaMelo Ball, Bradley Beal, Domantas Sabonis, Khris Middleton, Jaylen Brown et Pascal Siakam

Difficile de trouver sept joueurs incontournables, même si quelques-uns sont assurés d’avoir leur place. On pense à Zach LaVine qui accompagnera DeMar DeRozan, James Harden qui représentera les Nets, Jimmy Butler, même s’il a manqué une quinzaine de matches, et Darius Garland, réel candidat au titre de Most Improved Player. Il reste alors trois places, et six, sept noms se dégagent. Sous les panneaux, c’est Jarrett Allen qui a une longueur d’avance. Domantas Sabonis noircit la feuille, mais les Pacers sont dans les choux, et les coaches chercheront sans doute à récompenser un joueur d’une meilleure équipe. Même s’il peut être agaçant, Jayson Tatum reste un formidable talent, et il sera préféré à Jaylen Brown pour représenter Boston. Autre équipe qui mérite d’avoir un représentant : les Hornets. Pour LaMelo Ball, ce sera compliqué, et on lui préfère Miles Bridges, autre candidat au trophée de Most Improved Player. À l’aile, il sera en concurrence avec Khris Middleton, toujours aussi régulier mais les Bucks sont moins souverains cette saison. Enfin, pour remplacer Kevin Durant, blessé, on mise sur Fred VanVleet même si ce n’est pas du poste pour poste.





CONFÉRENCE OUEST

Cinq majeur : Stephen Curry, Ja Morant, LeBron James, Andrew Wiggins et Nikola Jokic

Pronostics : Chris Paul, Devin Booker, Luka Doncic, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns, Draymond Green et Rudy Gobert.

Recalés : Anthony Davis, Anthony Edwards, Dejounte Murray, Dillon Brooks et Paul George (blessé).

Clairement, c’est beaucoup plus simple à l’Ouest, et cinq, voire six joueurs, ont quasiment leur ticket déjà en poche. Il s’agit de Chris Paul, Devin Booker, Luka Doncic, Draymond Green et Rudy Gobert. Donovan Mitchell semble également avoir une longueur d’avance sur les postes extérieurs. Reste donc une place, plutôt dans le « frontcourt », et s’il faut récompenser la saison correcte des Wolves, c’est Karl-Anthony Towns qui devrait retrouver une place au match des étoiles.