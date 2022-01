Comment les Hawks ont repris leur envol

Ça va mieux à Atlanta. En grande difficulté depuis fin novembre (6 victoires en 22 matches entre le 27 novembre et le 15 décembre), les Hawks relèvent la tête depuis plusieurs jours. La victoire de la nuit dernière, sur le parquet de Charlotte, marquait en effet le quatrième succès d’affilée du club, après des victoires contre les Bucks, les Wolves et le Heat, trois équipes actuellement qualifiées en playoffs (ou au « play-in » pour Minnesota).

Pourtant 28e plus mauvaise évaluation défensive de la ligue avant la rencontre, la troupe de Nate McMillan a gagné par la défense : les Hornets n’ont marqué que 91 points (39% aux tirs), une anomalie pour ce groupe qui détient la 6e meilleure évaluation offensive de la ligue.

La défense (enfin) au rendez-vous

Si l’incroyable maladresse des Hornets est à prendre en compte (4/36 derrière l’arc !) dans l’analyse de cette gabegie offensive, il faut également souligner le travail défensif des Hawks, sérieux dans leurs rotations défensives et dans leur pression sur la paire Rozier/Ball. On ne manque pas 32 tirs extérieurs sur des positions faciles…

« Nous continuons de nous améliorer » résumait le coach des Hawks. « La clé ce soir, c’était de contrôler le tempo et de garder nos vis-à-vis en face de nous. On a tenté un peu de zone en défense. C’est une équipe difficile à défendre et ils ont tout de même réussi à nous prendre de vitesse en transition pour marquer des points faciles. Mais dans l’ensemble, je trouve que nous avons fait un bon travail défensif, notamment sur leurs tirs à 3-points. »

De’Andre Hunter, le catalyseur

De retour dans la rotation des Hawks le 12 janvier dernier après une absence de 27 matches, De’Andre Hunter change le visage de son équipe en défense. En perdition de ce côté du terrain en son absence, l’escouade d’Atlanta retrouve une certaine sérénité dans sa moitié de terrain depuis le retour de l’ancien de Virginia.

« C’est lié à sa capacité de défendre quatre positions » appréciait Nate McMillan. « On l’a fait commencer sur [LaMelo] Ball. Je trouve qu’il a fait un bon boulot, il l’a contenu. Il est assurément d’une aide précieuse car il permet d’établir le genre de défense que l’on veut pratiquer. »

« C’est mon boulot dans cette équipe. C’est ce que je dois faire : défendre. Peu importe qui est en face de moi, je fais en sorte de remporter mon duel » déclarait sobrement l’intéressé, qui a terminé avec 20 points (6/11) et é rebonds, mais surtout 3 interceptions et 1 contre.

Le retour de Clint Capela

En plus du retour de l’ailier, en espérant qu’il ne retourne pas à l’infirmerie, Atlanta a également enregistré celui de Clint Capela, qui avait manqué six matches à cause d’une cheville gauche douloureuse.

Si ses minutes sont pour le moment gérées avec précaution par son staff, le pivot suisse soulage grandement la défense des Hawks par sa présence aux rebonds défensifs et sa dissuasion devant le cercle. C’est aussi un joueur à surveiller en attaque par sa capacité à s’ouvrir au cercle sur le « pick-and-roll » ou à jouer dans le dos de la défense sur les pénétrations de Trae Young.

Avec leurs deux meilleurs défenseurs de retour aux affaires, les Hawks peuvent aussi compter sur l’éclosion d’Onyeka Okongwu de ce côté du terrain, l’impact de Delon Wright, mais aussi à une plus grande efficacité des vétérans en sortie de banc avec Danilo Gallinari et Lou Williams.

Le tout avec un calendrier favorable à venir puisqu’il vont désormais s’attaquer à une série de cinq matches consécutifs à domicile, pour essayer de confirmer cette grosse semaine. Les finalistes de conférence en titre n’ont plus de temps à perdre pour sauver sa deuxième partie de saison et tenter de décrocher une place en playoffs.