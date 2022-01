Ne dites surtout pas à Onyeka Okongwu qu’il manque de taille…

Les malheurs des uns font le bonheur des autres, et alors que Clint Capela est à l’infirmerie, Onyeka Okongwu en profite pour montrer son potentiel. Après une saison rookie déjà très compliquée, le jeune intérieur des Hawks n’a joué que 12 matches cette saison à cause d’une grosse blessure à l’épaule. Autant dire qu’il est encore en phase d’apprentissage, mais le garçon apprend vite, et récemment, on l’a vu tenir tête à Joel Embiid puis Giannis Antetokounmpo.

Cette nuit, c’est Karl-Anthony Towns qui a déjoué, terminant à 6 sur 13 aux tirs, mais surtout avec six fautes. Onyeka Okongwu l’a notamment bâché, comme il avait contré Giannis deux jours auparavant, et KAT prendra même une technique pour avoir chambré le pivot des Hawks après un panier au buzzer du 3e quart-temps.

À chaque fois, Onyeka Okongwu leur rend plusieurs centimètres et quelques kilos mais son activité et sa dureté compensent largement.

« Je ne sais pourquoi tout le monde dit que je suis petit » se marre-t-il. « Je dois être à 2m04, voire 2m05. Peut-être à 2m07 dans les bons jours, et 2m09 avec les chaussures. Et je joue avec les chaussures non ? Je ne vois pas pourquoi on dit que je manque de taille. Je trouve que 2m07 pour un intérieur, c’est solide. Et évidemment, ça fait le job. Donc, peu importe la taille, ce qui compte, c’est ce qu’on fait sur le terrain. Je suis suffisamment athlétique, j’ai suffisamment d’envergure et je pense que j’ai tout ce qui se ne mesure pas. Je n’y prête pas attention. Je fais ce que j’ai à faire. »

« J’ai six fautes à donner, et je vais clairement les utiliser »

Physiquement, l’ancien pivot de USC rappelle Kevon Looney. Il est très vif, ses mains sont actives, et il est toujours au plus près de son adversaire. Ce n’est pas le genre à donner un mètre à son attaquant, et il préfère bousculer et faire ressentir sa présence.

« Je serai toujours physique. Je serai toujours physique, agressif, et je ferai des fautes si besoin » poursuit-il. « Je ne recule devant personne. C’est toujours comme ça, et ça le sera toujours. C’est le type de joueur que je suis. »

Comme il n’a joué que 12 matches, il n’apparaît pas encore dans les différents classements statistiques, mais c’est le joueur le plus adroit de la NBA avec 76% aux tirs, et c’est l’un des intérieurs les plus rentables avec 9.8 pts, 6.3 rbds et 1.8 ct de moyenne en 25 minutes. Attention tout de même aux fautes puisqu’il approche les 4 par match.

« J’en ai six à donner, et je vais clairement les utiliser » prévient-il. « Parfois il faut que j’en économise pour plus tard, mais je n’ai jamais été sorti pour six fautes. Jamais. Donc je sais comment gérer les fautes. J’ai toujours joué comme ça, et je n’ai pas peur de prendre une faute pour l’équipe. Je n’ai pas peur de faire faute sur n’importe qui. »

Trae Young : « Il est comme moi : nous sommes petits mais malins »

Face à Milwaukee, il avait déréglé Giannis dans le « money time », en l’écrabouillant sur un tir pour récupérer et gagner un entre-deux, puis en faisant faute sur un Eurostep. Alors que les Hawks souffrent en défense depuis le début de saison, Nate McMillan a peut-être trouvé le joueur idéal pour s’occuper du meilleur intérieur adverse.

« Il est vraiment costaud et il comprend les effets et les angles. Il fait du bon travail pour prendre le dessus, se placer au plus près des joueurs pour qu’ils ne puissent pas le faire reculer. Il n’a pas la taille, ni l’envergure, mais a conscience des forces et il fait du bon travail en se plaçant entre son joueur et le panier. Nous l’avons vu être en mesure de défendre sur Giannis et un gars comme Embiid. »

Pour le coach des Hawks, le talent de son jeune intérieur dépasse le cadre défensif.

« Je trouve qu’il a une grande intelligence de jeu. Il sent bien le jeu des deux côtés du terrain. Il n’y a pas qu’en défense qu’il fait de bonnes choses, et quand Trae Young est pris à deux, il a récupéré la balle et fait les bonnes lectures. Il montre qu’il progresse et il continue de le faire, à chaque sortie. »

Même discours chez Trae Young qui a trouvé un nouveau partenaire de pick-and-roll en attaque. « Dans beaucoup de domaines, il est comme moi : nous sommes petits mais malins. Il est petit pour son poste, et il manque de centimètres, mais il est très intelligent. Il comprend les angles. Il connait les gars, quand ils vont au dunk, quand ils ressortent le ballon, quand il doit aller demander le ballon… C’est juste un joueur très intelligent, et il va s’améliorer d’année en année, mais pour l’instant, c’est un joueur très cérébral« .