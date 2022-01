De’Andre Hunter, un faucon fauché en plein vol !

En 48 heures, les arbitres ont expulsé deux joueurs pour des fautes de type Flagrant 2, et pour des actions similaires. Après Grayson Allen, expulsé pour avoir arraché le bras d’Alex Caruso, et causé sa fracture du poignet, c’est au tour de Kelly Oubre Jr. d’écoper de la même sanction. L’ailier des Hornets a attrapé en plein vol le bras de De’Andre Hunter, lors de la victoire des Hawks à Charlotte, et le jeune ailier est lourdement retombé au sol.

Contrairement à Grayson Allen, Kelly Oubre Jr. s’est tout de suite précipité vers De’Andre Hunter, mais les arbitres ont jugé, après avoir revu la vidéo que cette faute méritait donc une expulsion. Comme Alex Caruso vendredi soir, le Hawk s’est relevé et il a continué de jouer pendant deux minutes, avant de sortir. Pour l’intéressé, il n’y a « rien de sérieux« , mais on se souvient que Caruso avait eu la même réaction le soir du match face aux Bucks.

« Il s’est mis de la glace sur son épaule, et c’est douloureux sur tout ce côté » a commenté Nate McMillan, qui croise donc les doigts pour son joueur. « C’est trop tôt pour savoir s’il y a un souci. Dans le vestiaire, il était capable de bouger un peu, et il avait le bras enveloppé dans la glace. »