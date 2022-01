Quand Masai Ujiri a dit à Stanley Johnson qu’il n’était pas assez bon

Quatre-vingt matches en deux saisons, à peine 4 points de moyenne en 13 minutes… Les fans des Raptors n’ont sans doute pas gardé de grands souvenirs du passage de Stanley Johnson au Canada. Après quatre premières saisons sans saveur à Detroit, loin des attentes d’un 8e choix de Draft (2015), l’ailier s’était engagé avec les Canadiens, qui venaient tout juste de remporter le titre et de perdre Kawhi Leonard dans la foulée.

Le souci pour lui, c’est qu’il n’est jamais rentré dans les plans de Nick Nurse. Mais il n’a pas tout perdu en chemin. À l’issue de cette courte aventure manquée, le natif de Los Angeles a eu un entretien avec le président de la franchise, Masai Ujiri, et d’autres dirigeants du club. Stanley Johnson, qui raconte l’anecdote à The Undefeated, voulait de l’honnêteté de sa part… et il en a eu.

« C’est ce que j’avais besoin d’entendre. En NBA, l’honnêteté n’est pas toujours ce qu’on vous donne en premier parce que ce n’est pas le plus facile à dire à des professionnels. J’ai joué au basket toute ma vie. Je suis plutôt bon dans ce sport, alors me dire que je suis mauvais au basket, c’est une conversation difficile à avoir avec un athlète professionnel », décrit notamment Stanley Johnson.

Ce dernier précise que les critiques de Masai Ujiri ont été adressées « de façon constructive », de sorte que le joueur puisse rebondir. « Qu’est-ce que tu vas en faire ? Mal le prendre ou faire quelque chose ? J’ai senti que je voulais faire quelque chose. J’ai 25 ans. Je sais que j’ai eu de la chance. Je suis dans la ligue depuis longtemps parce que j’y suis entré tôt, mais je ne suis même pas près de mon apogée, loin du joueur que je peux être dans ma vie. »

Une renaissance encore floue

Auto-proclamé « meilleur joueur » de sa Draft, celui qu’on comparait à Ron Artest à l’époque était arrivé dans la ligue à seulement 19 ans. Trop tôt visiblement pour s’imposer à Detroit. « J’ai le sentiment que j’aurais pu être bien meilleur en communiquant avec tout le monde, en n’ayant pas peur de demander l’aide dont j’avais besoin. Évidemment, avoir 19 ou 20 ans, déménager à Detroit, avoir les bonnes personnes autour de soi et se concentrer sur les bonnes choses, c’est difficile. Surtout avec un groupe de jeunes sans mentor passés par là. »

Après Detroit, puis Toronto, il a tenté sa chance avec les Bulls en début de saison. Sans succès. C’est finalement avec les Lakers qu’il va entamer sa renaissance. Celui qui a grandi au rythme des exploits de Californiens, dont ceux de Kobe Bryant dont il était fan, est titulaire de son dernier contrat de dix jours à Los Angeles.

Loué par LeBron James et Frank Vogel, pour son apport défensif notamment, il semble bien parti pour transformer l’essai. « Je ne sais vraiment pas ce qu’ils vont faire, je n’en ai aucune idée. C’est à Rob (Pelinka) et aux dirigeants de décider. Je viens juste tous les jours et j’essaie de faire de mon mieux. J’ai l’impression de savoir quel joueur et individu je suis, et ce que je peux apporter. La NBA est une histoire d’opportunités. Donc, plus j’aurai d’opportunités, plus j’aurai de chances de réussir. »

Et par la même occasion, de prouver à Masai Ujiri qu’il avait tort… ou raison de lui dire la vérité.