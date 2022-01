Stanley Johnson, la dureté qui faisait défaut aux Lakers

Alors que Rajon Rondo vient d’être poussé vers la sortie, Stanley Johnson vient, lui, d’obtenir une pige supplémentaire. Les Lakers ont en effet annoncé la signature d’un second contrat de dix jours pour l’ailier drafté par les Pistons en 2015 (8e choix).

« Nous sommes évidemment ravis de son retour. Il a bien joué dans le cadre de ce contrat et a apporté de la défense, de la dureté et des qualités athlétiques qui nous faisaient défaut », a réagi Frank Vogel.

Avec Stanley Johnson, les Lakers disposent en effet de l’un des rares joueurs de l’effectif qui va se contenter des tâches obscures sans se préoccuper de son nombre de tirs ou de son temps de jeu. En cinq matches joués avec 25 minutes de moyenne, il a tourné à 7 points (46%), 3 rebonds et 1 interception. Ainsi que, preuve de son engagement défensif un peu rugueux, plus de quatre fautes par match !

On se souvient notamment de son impact face à James Harden lors du match de Noël, pour sa première apparition avec son nouveau maillot, après avoir disputé quelques rencontres avec les South Bay Lakers, en G-League.

Adoubé par LeBron James

« Il a assimilé notre système très rapidement, en partie parce qu’il était à South Bay, ce qui lui a permis d’avoir une feuille de route, ce dont nous avions besoin. Il a apporté une certaine dureté à l’aile et en défense », appréciait LeBron James, après la large victoire des Lakers face aux Blazers, où Stanley Johnson avait inscrit 10 points.

Rappelant l’importance de la dimension défensive chez les Lakers ces trois dernières années, le « King » décrivait son coéquipier comme un joueur « affamé ». Exactement le genre de profil susceptible de faire du bien aux Lakers. Sa présence peut évidemment faire écho aux récents propos de Frank Vogel qui réclamait que tous ses joueurs se transforment en « role players ».

Malgré les bons retours concernant Stanley Johnson, titulaire à trois reprises depuis son arrivée, le technicien des Lakers a dit ne pas vouloir s’arrêter sur un cinq majeur pour le match de la nuit prochaine, face aux Hawks.

Il a également rappelé qu’avec les retours, dans les semaines à venir, d’Anthony Davis et de Kendrick Nunn, les rotations d’aujourd’hui seront amenées à évoluer.

« Nos gars le comprennent tous. Il faudra un temps d’intégration avec Trevor (Ariza), que vous voyez en ce moment, et avec Kendrick quand il reviendra pour s’assurer qu’ils apprennent à jouer avec leurs coéquipiers, avec notre système et nous montrent ce qu’ils peuvent faire. Évidemment, on ne peut pas faire jouer tout le monde, mais tout le monde a accepté de faire les sacrifices nécessaires pour atteindre nos objectifs cette année. »