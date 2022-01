Pour Frank Vogel, l’effectif des Lakers gagne en souplesse avec le transfert de Rajon Rondo

Après 18 petits matches joués, Rajon Rondo en a déjà terminé avec les Lakers cette saison. Le joueur de 35 ans prend aujourd’hui la direction des Cavaliers après une seconde expérience peu concluante avec les champions 2020.

Sa faible production (3 points et 4 passes), et utilisation (16 minutes), était plus ou moins attendue en interne. Frank Vogel rapporte aujourd’hui avoir prévenu le vétéran, à son retour à Los Angeles, qu’il jouerait peu. Il était davantage question d’un « rôle de non-joueur, de troisième meneur de jeu, en utilisant son Q.I. et son intelligence. Et cela va certainement nous manquer. »

« Rondo représente tout pour moi, poursuit le coach des Lakers. « C’est l’un des joueurs que j’ai préféré entraîner. Il a fait partie intégrante du titre d’il y a deux ans. Il sera toujours un joueur et ami spécial pour moi. »

Ce divorce est pourtant susceptible d’arranger les deux parties. À Cleveland, Rajon Rondo est très attendu puisqu’il tentera de prendre le relais de Ricky Rubio, dans un rôle de soutien à Darius Garland, bien plus important que celui occupé jusqu’ici aux Lakers.

Une bonne nouvelle pour Stanley Johnson ?

Et pour ces derniers, c’est l’occasion de gagner en souplesse au niveau de l’effectif. « Ce n’est pas comme si nous voulions nous séparer de Rondo. Mais c’est juste une de ces décisions difficiles de dirigeants qu’il faut prendre, perdre quelqu’un comme Rondo est évidemment très difficile. Rob (Pelinka, le GM) a jugé intéressant d’avoir de la flexibilité avec cette place dans l’effectif pour ce qui nous attend, qui reste incertain », justifie Frank Vogel.

Garder cette 15e place dans l’effectif leur permettrait d’économiser quatre millions de dollars en salaire et en « luxury tax ». Ou bien de signer un autre joueur au salaire minimum (qui dépend de l’ancienneté), mais avec un tarif inférieur à celui de Rajon Rondo (2,6 millions de dollars). Exemple avec Stanley Johnson dont le contrat de dix jours vient de s’achever et qui s’est beaucoup investi en défense pour son passage. Sa présence a d’ailleurs poussé les Lakers à jouer « small ball » en l’absence d’Anthony Davis.

« On ne connaît toujours pas la suite », reprend le technicien des Lakers. « Rob et Kurt (Rambis) vont prendre ces décisions comme ils l’entendent, tout cela va se jouer dans les prochains jours. On espère toujours revoir (Stanley Johnson) pour quelques matchs supplémentaires. Les réponses se révéleront au cours des prochains jours. »

Des choix devront être faits alors que le contrat précaire de Darren Collison, beaucoup moins en vue, est également terminé tandis que celui d’Avery Bradley devient pleinement garanti si les Lakers ne le coupe pas d’ici vendredi.