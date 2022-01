Les Knicks et… Louis Labeyrie s’invitent dans l’échange de Rajon Rondo

Finalement, il ne s’agit pas d’un simple échange entre les Cavaliers et les Lakers puisque The Athletic révèle que les Knicks ont décidé de s’inviter dans la transaction. Rajon Rondo prend toujours la direction de Cleveland, mais sa monnaie d’échange, Denzel Valentine, ne part pas à Los Angeles, mais New York.

Selon ESPN, les Knicks récupèrent Valentine mais aussi 1.1 million de dollars, et les droits sur deux joueurs draftés, en échange des droits sur Louis Labeyrie, l’intérieur français qui évolue depuis quatre ans à Valence. Toujours selon ESPN, les dirigeants de New York ne savent s’ils vont conserver Valentine, et une décision sera prise dans la journée. Si les Knicks le conservent, c’est Wayne Selden, dont le contrat n’est pas garanti, qui pourrait en faire les frais.

Une chose est sûre, les Lakers peuvent remercier les Knicks puisqu’ils leur permettent d’économiser quatre millions de dollars en salaire et en « luxury tax », tout en libérant une place dans leur effectif.