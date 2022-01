Le GM des Hawks s’explique sur le transfert de Cam Reddish

Alors qu’ils faisaient partie des révélations de la deuxième partie de la saison dernière, les Hawks sont actuellement en chute libre. Les troupes de Nate McMillan pointent à la 12e place de la conférence Est avec un bilan de 17 victoires pour 25 défaites et viennent d’enchaîner dix défaites de suite à domicile.

Travis Schlenk a déjà fait part de son impatience, brandissant la menace d’un éventuel chamboulement avant la « trade deadline » pour essayer de secouer un groupe qu’on ne reconnaît plus. Il a franchi un pas de plus la semaine passée en envoyant Cam Reddish et Solomon Hill aux Knicks.

Mettre la pression sur le reste du roster

L’opération n’avait pas pour but de chambouler la hiérarchie déjà en place mais plutôt de piquer ses joueurs, au sujet de ce qui pourrait les attendre si la situation n’évoluait pas, comme le GM d’Atlanta s’en est expliqué.

« Une des raisons pour lesquelles nous voulions faire ce trade un peu plus tôt, alors que j’ai vu certaines personnes demander pourquoi nous n’avons pas attendu, c’est parce que nous voulions voir si une petite retouche aurait un impact », a-t-il déclaré. « Ça nous donne deux, trois semaines avant la date limite pour voir si une petite modification changerait la trajectoire de la saison. En le faisant assez tôt, ça nous donne un peu de marge pour évaluer. Nous espérons que ça changera le cours de la saison pour nous ».

La tentation de mettre sur pied un « move » susceptible de relancer son équipe chatouille d’autant plus Travis Schlenk du fait que c’est ce qu’il avait fait en février dernier, lorsqu’il avait limogé Lloyd Pierce pour promouvoir Nate McMillan, avec le succès que l’on connait.

Les absences de Bogdan Bogdanovic et Clint Capela font mal

Cette fois, le fusible du coach semble moins évident, et l’ancien stratège des Warriors sait qu’un tel risque peut aussi être à double tranchant. Voilà pourquoi il se donne encore un peu de temps pour réfléchir au meilleur scénario pour faire redécoller les Hawks.

« S’il y avait une chose que je pouvais actionner et tout changer, je le ferais », a-t-il ajouté. « En fin de compte, nous avons affaire à des êtres humains. Ce n’est pas juste Fantasy GM où vous vous contentez d’assembler des noms sur un bout de papier. Là, vous avez affaire à des gens, à leur personnalité et à leurs émotions, au fait qu’ils ont peut-être d’autres choses à régler dans leurs vies. Vous essayez de prendre en compte toutes ces choses. Mais si je connaissais la formule magique pour faire le bon choix, je le ferais ».

Si Travis Schlenk joue la montre, c’est peut-être aussi parce qu’il sait à quel point les blessures ont perturbé l’équilibre d’Atlanta cette saison. Bogdan Bogdanovic et Clint Capela sont deux joueurs qui ont permis aux Hawks de franchir un cap à leur arrivée. Or leur absence coûte très cher, notamment dans l’impact défensif que pouvait apporter un Clint Capela ou dans la création de l’extérieur serbe, à même de soulager un Trae Young.

Pour rappel, le cinq Young-Bogdanovic-Huerter-Collins-Capela, qui a fait le succès des Hawks l’an dernier, n’a pu être aligné qu’à neuf reprises cette saison, pour huit victoires obtenues. Parfois, les meilleurs renforts se trouvent tout simplement à l’infirmerie. Mais ce sera à Travis Schlenk de trancher d’ici le 10 février.