Le coup de gueule du GM des Hawks

Avec une équipe bourrée de talent mais un coach clairement pas à la hauteur, les Hawks étaient encore une franchise moribonde la saison dernière, jusqu’à ce que le « front office » ne décide de se séparer de Lloyd Pierce pour promouvoir Nate McMillan en tant qu’entraîneur principal, fin février 2021. S’en est suivie une fin d’exercice remarquable bouclée par un parcours épatant en playoffs, Atlanta ayant échoué aux portes des Finals NBA.

Alors que les dirigeants nourrissaient logiquement beaucoup d’espoir dans ce qui devait être la saison de la confirmation du potentiel de cette jeune équipe, les Hawks se retrouvent désormais embourbés à la 12e place de la conférence Est, avec un bilan inquiétant de 16 victoires pour 20 défaites.

Travis Schlenk a donc pris la parole hier matin pour exprimer son mécontentement, notamment par rapport aux lacunes défensives de son équipe qui se répètent match après match.

« On voit la même chose à chaque match. Comme à Portland, où on menait en entrant dans le quatrième quart-temps sans parvenir à garder la main. On dirait un disque rayé mais c’est la même chose à chaque match ».

L’état d’esprit pointé du doigt

Comme il l’a fait en cours de saison dernière en changeant de coach, le GM des Hawks a donc brandi la menace d’éventuels changements au sein de l’effectif si la situation ne s’améliore pas rapidement.

« Encore une fois, il en va de ma responsabilité. On doit y jeter un œil et voir si c’est le même groupe qu’on a vu en deuxième partie de saison dernière ou si c’est le groupe qu’on voit cette année. C’est ce qu’on va devoir déterminer et en tirer les conséquences. C’est clair qu’on peut dire que je suis un peu frustré », a-t-il ajouté. « On a la conviction d’être une bonne équipe, avec notre capacité à scorer, mais on ne retrouve pas ce sentiment d’urgence d’aller chercher un stop défensif, ce sens des responsabilités. Il n’y en a simplement pas (…). La pilule a du mal à passer quand votre équipe ne joue pas aussi bien que vous pensez qu’elle le pourrait ».

La « trade deadline », fixée au 10 février, va arriver très vite. Si Trae Young avait déclaré après le dernier match qu’Atlanta avait encore du temps pour progresser, rappelant qu’ils avaient à peu près le même bilan à la même époque la saison passée, Travis Schlenk ne voit clairement pas les choses de la même façon.

« Peut-être que je dois revoir mes attentes à la baisse. À l’arrivée, la responsabilité est sur mes épaules. J’ai mis ses joueurs côte à côte, et ils ne répondent pas présents. On va devoir regarder ça de plus près c’est sûr », a-t-il poursuivi. « Je crois pas qu’il y ait une raison pour qu’on ne soit pas actifs (avant la deadline) au point où nous en sommes. Bien sûr qu’on aimerait voir toute l’équipe ensemble sur le terrain. Mais on veut aussi gagner, et on n’y arrive pas en ce moment. Je ne ferais pas bien mon travail si je me mettais ma tête dans le sable, à dire que tout va bien. Ce n’est pas ma vision de ce job ».

Voilà les Hawks prévenus !