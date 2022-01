Nuggets – Jazz : quand Rudy Gobert est là, tout va…

Après quatre défaites de suite, toutes concédées sans Rudy Gobert, le Jazz renoue avec la victoire en s’imposant 125-102 sur le parquet de Denver. En back-to-back après leur très large succès face aux Lakers, les Nuggets ont fait le yo-yo pendant trois quart-temps avant de craquer au début du 4e quart-temps.

C’est le banc du Jazz qui a fait la différence à plusieurs reprises dans cette rencontre. D’abord, à cheval entre les deux premiers quart-temps pour signer un 15-2 avec 9 points de suite de Jordan Clarkson (41-33).

Par deux fois, au tour début du 3e quart-temps, l’écart atteint les 13 points, et le Jazz semble bien avoir la mainmise sur la rencontre. Sauf que Will Barton prend feu, enchaîne les And-1, et il donne même l’avantage aux Nuggets (81-80). Nikola Jokic en remet une couche à 3-points, et Denver a complètement renversé la situation.

Mike Malone fait souffler son pivot avant la dernière ligne droite, et Utah va en profiter. Grâce notamment à Eric Paschall et Clarkson, le Jazz signe un 15-0 pour prendre 14 points d’avance (102-88). Malone remet en jeu Jokic, mais il est trop tard, et la défense du Jazz limite les Nuggets à 14 points dans le dernier quart-temps pour s’imposer 125-102.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Utah invaincu dans sa division. 10 matches, 10 victoires pour le Jazz face à ses adversaires de la Northwest Division. En l’absence de Rudy Gobert, Utah restait sur quatre défaites, mais ils reprennent la 3e place de leur conférence, et n’ont que deux revers de plus que les Warriors. Phoenix a pris le large.

– Triple-double. Nikola Jokic enchaîne un deuxième triple-double de suite. C’est son 9e de la saison, et seul Russell Westbrook fait aussi bien. C’est aussi son 66e triple-double en carrière.

– Frustration. Le duel entre Nikola Jokic et Rudy Gobert a tenu toutes ses promesses, chacun dans leur style. On retiendra tout de même que le Français a pris le dessus à plusieurs reprises, comme sur ce gros dunk ligne de fond. De frustration, Nikola Jokic enverra le Français au sol plus tard.

TOPS/FLOPS

✅ Rudy Gobert. Après une dizaine de jours à l’isolement, le Français reprend sa marche en avant avec un match quasi parfait à 18 points, 19 rebonds à 7 sur 7 aux tirs. Jokic l’a souvent baladé mais défensivement, le Français a fait la différence, et ce n’est pas un hasard si l’attaque de Denver est restée muette dans le dernier quart-temps.

✅ Nikola Jokic. Après sa démonstration face aux Lakers, le MVP 2021 a donné le tournis au Jazz. Mais la fatigue s’est fait ressentir avec un air-ball en début de 3e quart-temps, beaucoup de fautes, et des retards en défense. Mais ça reste du grand Jokic, et c’est lorsqu’il s’est reposé trois minutes que Utah a fait la différence.

✅ Donovan Mitchell. C’est l’homme du dernier quart-temps pour permettre au Jazz de passer une fin de soirée tranquille. De l’agressivité pour aller au cercle et provoquer Jokic, mais aussi de l’adresse retrouvée pour enfoncer le clou. Sa sélection de tirs reste tout de même problématique.

⛔ Le banc des Nuggets. Depuis le début de la saison, Mike Malone doit composer sans plusieurs titulaires, et forcément son banc s’en retrouve affaibli. Cette nuit, le Jazz frappe à deux reprises, à cheval sur les quart-temps, lorsque les remplaçants étaient sur le parquets. Résultat : Campazzo, Hyland ou encore Nnaji et Reed affichent des +/- catastrophiques.

L’ACTION DU MATCH

From downtown ! Rudy Gobert a inscrit un panier depuis son camp ! À une main, il balance une prière depuis sa raquette, et le ballon tape la planche avant d’entrer le panier. Mais… le buzzer avait déjà retenti !

LA SUITE

Denver (22-20) : petite pause bien méritée avant la réception mercredi des Clippers

Utah (29-14) : back-to-back avec un déplacement à Los Angeles pour affronter les Lakers