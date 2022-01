Le camp de Kevin Knox s’interroge sur les choix de Tom Thibodeau

« C’était vraiment déroutant pour nous. » Dans le camp de Kevin Knox, on s’interroge encore sur l’utilisation faite du joueur cette saison. Interrogé par le New York Post, le père de l’intéressé, Kevin Knox Sr., fait notamment référence à une séquence de deux matches de la mi-décembre.

Relancé dans la rotation en raison des absences liées au Covid, l’ailier avait inscrit 18 points (record de saison) face aux Bucks, puis enchaîné avec 9 points et 7 rebonds, deux jours plus tard, face aux Warriors. Lui-même contaminé, il a ensuite collectionné plus de « DNP » que de matches disputés à son retour.

Depuis l’arrivée de Tom Thibodeau sur le banc des Knicks, le 9e choix de la Draft 2018 n’a jamais réussi à trouver sa place : seulement 42 matches disputés l’an passé pour 11 minutes en moyenne, et 13 apparitions cette saison pour encore moins de minutes. Les New-yorkais ont ainsi conclu un échange avec les Hawks pour mettre la main sur un autre jeune espoir, Cam Reddish.

Un « soulagement » d’arriver à Atlanta

Pourquoi si peu de minutes accordées au joueur 22 ans ? « C’est une bonne question pour Tom Thibodeau, rétorque Kevin Knox Sr., ancien joueur NFL. Je pense que nous avons franchi un cap. Tout le monde pourrait voir sa progression et voir qu’il n’était pas vraiment un handicap en défense. Je pense que Tom Thibodeau a été excellent pour aider Kevin à devenir un meilleur défenseur. À un moment donné, je pense qu’il l’est devenu. C’est donc devenu une énigme pour toute la franchise de savoir pourquoi il ne faisait pas jouer Kevin. »

Pour l’expliquer, le paternel n’ira pas pointer du doigt le président des Knicks, Leon Rose, réputé moins convaincu par son poulain au moment de son arrivée. « Cela peut être un facteur mais au final, ce n’est pas le président qui décide des systèmes, qui fait les changements. Le président engage un coach. Celui-ci a manifestement senti qu’il pouvait gagner des matchs sans Kevin Knox. »

À Atlanta, il tentera ainsi de prendre un nouveau départ. « En allant dans une autre équipe, on ne peut pas s’empêcher d’être excité parce que c’est l’opportunité d’avoir un temps de jeu significatif », poursuit Kevin Knox Sr., selon qui son fils est très heureux de jouer avec Trae Young, au sein d’une attaque plus rythmée, et de prendre une « bouffée d’air frais » en évoluant sous les ordres de Nate McMillan. « On espère avoir trouvé un entraîneur qui croit en nous et dans le talent de Kevin Knox. C’est un soulagement », termine son père.