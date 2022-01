Et de 11 pour les Grizzlies !

Il y avait de la revanche dans l’air au Fedex Forum puisque lors du premier affrontement entre les deux équipes, mi-novembre, les Wolves s’étaient imposés de 43 points face aux Grizzlies ! Depuis, Memphis a repris du poil de la bête, et les coéquipiers de Ja Morant sont tout simplement irrésistibles avec une 11e victoire de rang, record de franchise en cours. Steven Adams et Dillon Brooks sont absents depuis plusieurs matches, mais Memphis, c’est un effectif riche et homogène, et cette nuit, les Grizzlies s’imposent 116-108 avec un banc efficace.

Pourtant maladroits et en difficulté face au trio Edwards-Russell-Towns, les Grizzlies ont attendu le 3e quart-temps pour faire la différence, et c’est Ja Morant qui va renverser le cours du match. Le meneur vedette de Memphis plante 11 points dans ce quart-temps, et c’est tout Memphis qui respire mieux. Dans son sillage, mais aussi celui de Brandon Clarke, Memphis signe un 11-0 pour prendre les commandes, et attaquer le dernier quart-temps avec six points d’avance (90-84).

Les Wolves s’accrochent et D’Angelo Russell, intenable, égalise (98-98). Sur une claquette, Towns redonne même l’avantage aux Wolves à l’entrée du « money time », et on se prépare à vivre une fin de match tendue. Sauf que les Grizzlies sont hyper « clutch » cette saison, et ils tuent le match sur un 11-0 pour finalement s’imposer 116-108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Edwards réveillé. Il s’en était voulu d’avoir débuté mollement face aux Pelicans, et Edwards a corrigé le tir ce soir avec une entame de match remarquable. Agressif vers le cercle, il est de plus en plus efficace sur sa main gauche, et c’est un vrai problème pour les défenses.

– La paire Clarke-Jackson Jr. Steven Adams absent, Darko Rajakovic associe souvent Jaren Jackson Jr et Brandon Clarke, et défensivement, c’est très intéressant. Les deux sont athlétiques et mobiles, et leur capacité à sortir sur des arrières ou à couvrir beaucoup de terrain gêne les adversaires.

– L’absence de hiérarchie. Comme à La Nouvelle-Orléans, les Wolves ont craqué sur la fin. Le « Big Three » n’a pas grand-chose à se reprocher sur ce match mais ça manque de hiérarchie quand il faut un panier. Ce soir, D’Angelo Russell semblait être la meilleure option, et les deux fautes offensives de Karl-Anthony Towns coûtent très cher.

TOPS/FLOPS

✅ John Konchar. Un arrière qui prend 17 rebonds, c’est rare. Mais un arrière qui prend 17 rebonds en sortie de banc, c’est encore plus rare ! La doublure de Desmond Bane symbolise l’efficacité et l’agressivité du banc de Memphis avec aussi Brandon Clarke dans le rôle habituel de l’opportunisme.

✅ Jaren Jackson Jr. Plus que Ja Morant, décisif dans le 3e quart-temps, on retiendra le côté force tranquille de son intérieur. Il gâche quelques munitions aux lancers-francs, mais son volume de jeu est immense, et son impact en défense est décisif.

✅ D’Angelo Russell. L’ancien All-Star a pris 2022 par le bon bout, et il est très adroit depuis plusieurs matches. Il ne reste plus qu’à mettre en place des systèmes côté Minnesota car le « Big Three » donne davantage l’impression de briller chacun son tour, qu’ensemble.

⛔ Le banc des Wolves. « Notre bon départ a été cannibalisé par notre banc ». Chris Finch a le sens de la métaphore pour expliquer la faillite complète de ses remplaçants. Ils ont effectivement anéanti le beau travail des titulaires.

LA SUITE

Memphis (30-14) : réception des Mavericks ce soir.

Minnesota (20-22) : petite pause avant de recevoir les Warriors dimanche.