Samedi soir, James Borrego se réjouissait du sang-froid affiché par ses joueurs, pour achever ces Bucks qui s’imaginaient bien réussir un hold-up dans le « money-time ». Et, deux jours plus tard, les jeunes Hornets ont encore dominé les champions en titre, en gérant comme des grands les dernières minutes de la partie.

La deuxième victoire en deux matchs de Charlotte face à Milwaukee a d’ailleurs vu LaMelo Ball (le deuxième plus jeune joueur de l’effectif) inscrire le premier « game winner » de sa carrière, à 15 secondes de la fin. D’un petit « runner » compliqué, et en cloche, afin d’éviter le contre de son défenseur.

« Quand j’étais jeune, je jouais toujours contre des joueurs plus âgés », se rappelait le meneur de 20 ans. « Ils étaient tous plus grands, donc je ne pouvais pas vraiment shooter et je tentais toujours ces petits ‘floaters’. Voilà comment je les ai maîtrisés. J’ai ensuite pris ces ‘floaters’ pendant toute ma vie, à n’importe quel endroit du parquet. Là, [face aux Bucks], j’ai senti que c’était un bon tir et je l’ai pris. »

Un « game winner » salué à l’unanimité

En conférence de presse, James Borrego ne pouvait évidemment que manifester son admiration pour LaMelo Ball, dont la maturité sur les parquets ne cesse d’impressionner, match après match.

« C’était un shoot extrêmement compliqué, mais il le fait paraître si facile… », déclarait le coach de la franchise, aujourd’hui 7e à l’Est (22 victoires – 19 défaites). « Il a cette faculté à jouer à 100 à l’heure, perdre l’équilibre mais se rééquilibrer tout de même lorsqu’il s’élève pour tirer. C’est un shoot difficile pour un joueur de 15 ans d’expérience, alors imaginez pour quelqu’un qui n’est que dans sa deuxième année… »

Quant à Wesley Matthews, déposé sur l’action et présent aux premières loges pour se prendre ce « game winner » sur le nez, il ne pouvait lui aussi que féliciter son adversaire direct, après coup.

« C’était une sacrée action, un sacre ‘move’ », reconnaissait l’arrière des Bucks, impuissant. « Il est sacrément talentueux. Il rend faciles les shoots difficiles. Un ‘runner’ sur une jambe, en partant de la droite pour conclure à gauche… Parfois, il faut simplement savoir tirer son chapeau. C’était une sacrée action, réussie par un sacré joueur. Il faut leur donner du crédit. »

Terry Rozier s’efface pour le laisser grandir

Satisfait de la direction que prennent actuellement les Hornets, Terry Rozier n’a pas hésité à laisser son jeune coéquipier prendre les choses en mains, alors que c’était pourtant lui, l’habituel « go-to-guy » de l’équipe dans le « money-time ». Preuve de la bonne ambiance qui règne dans le vestiaire.

« Je suis presque sûr que sa confiance est au plus haut, peu importe le type de match qu’il a connu avant de prendre son shoot », confiait « Scary Terry », qui n’a donc aucun mal à laisser la lumière à quelqu’un d’autre, pour le bien du groupe. « Nous sommes satisfaits de lui et nous allons continuer de lui faire confiance en fin de match, en mettant le ballon entre ses mains. […] Nous pouvons tous les deux porter la balle, nous pouvons tous les deux créer des choses en fin de match. Mais je crois en lui, j’ai confiance en lui. C’est un créateur, il peut faire ce qu’il veut avec la balle et nous le savons tous. »

Même son de cloche chez James Borrego, ravi de la menace représentée en permanence par LaMelo Ball, que certains imaginent déjà voir honorer sa première apparition au All-Star Game, dans un mois.

« Il peut créer pour les autres mais également pour lui-même », ajoutait ainsi le coach de Charlotte. « C’est toute la beauté de [LaMelo Ball]. Nous avons besoin qu’il ait le ballon entre les mains. C’est un gamin spécial, un joueur spécial. Il n’a peur de rien et j’ai confiance en lui dans les moments chauds. »

Actuellement sur une série de trois victoires de rang, les Hornets auront besoin d’un LaMelo Ball tout aussi grand face aux Sixers, la nuit prochaine. Une équipe que la franchise de Michael Jordan n’a plus battu depuis… 16 matchs !