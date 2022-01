Pelicans – Wolves : Brandon Ingram, héros d’une folle fin de match

À la lutte pour une place au « play-in », les Pelicans s’imposent 128-125 face aux Wolves grâce à l’adresse lointaine de leur leader Brandon Ingram, héros d’une fin de match magnifique.

Serrée pendant toute une mi-temps puis dans les cinq dernières minutes, la rencontre atteint des sommets dans le « money time » avec un magnifique duel entre Anthony Edwards et Brandon Ingram. Le premier, à 3-points, ramène les siens à -2 (117-115) à 90 secondes de la fin. Derrière, Brandon Ingram marque à 3-points avec la faute. Il met son lancer pour une action à 4-points qui redonne de l’air aux Pelicans (121-115). Sauf que Anthony Edwards, encore lui, lui répond à 3-points (121-118). Et sur la tête d’Ingram.

Que fait Brandon Ingram ? Il enchaîne avec un nouveau 3-points ! Et Edwards continue de lui répondre avec cette fois un drive musclé main gauche (124-120). Il reste 40 secondes à jouer, et ça joue à 200 à l’heure. Ingram perd le ballon sur l’action suivante, et les joueurs peuvent souffler au temps-mort.

Balle aux Wolves, et c’est Malik Beasley qui s’invite dans le duel Edwards-Ingram avec un 3-points devant le banc des Pelicans (124-123). Il reste 13 secondes à jouer. Temps-mort à nouveau. Sans surprise, les Wolves font faute, et Devonte’ Graham ne met qu’un lancer sur deux (125-123). Il reste neuf secondes, et les Wolves ont la dernière possession pour égaliser ou carrément réaliser le hold-up.

Sur la touche, le ballon revient à D’Angelo Russell qui décide d’aller au cercle. Son « floater » tape plusieurs fois le cercle avant d’entrer. Il reste trois secondes. Après un nouveau temps-mort, la balle de match est pour les Pelicans. Jonas Valanciunas est servi à six mètres, dos au panier. La défense se resserre sur lui, mais il transmet à Ingram qui, à 8 mètres, plante le panier de la gagne à la dernière seconde !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match très serré ? Preuve que cette rencontre a été serrée, on dénombre 14 égalités et 19 changements de leaders ! Sauf qu’il n’y a aucun changement de leader de toute la deuxième mi-temps, et qu’il n’y a finalement qu’une seule égalité, sur ce panier de Russell à trois secondes de la fin. En d’autres termes, les Pelicans ont mérité leur victoire même s’ils se sont fait très peur.

– Les mains actives des Wolves. Pat Beverley était de retour, et il vole trois ballons. Dans son sillage, les Wolves réalisent 11 interceptions et provoquent 20 ballons perdues. C’est le 37e match de suite où les adversaires des Wolves perdent plus de 10 ballons…

– New Orleans gagne la bataille de la raquette. Dominer les Wolves au rebond et dans les points dans la peinture, c’est rare. Surtout en ce moment puisque le duo Vanderbilt-Towns est en très grande forme. Mais les Pelicans limitent le duo à 13 prises, et autour de Jonas Valanciunas, ils captent 4 rebonds de plus et marquent 6 points de plus.

TOPS/FLOPS

✅ Brandon Ingram. Très grand match de l’ailier All-Star qui n’a pas uniquement brillé dans le « money time ». Il termine la rencontre avec 33 points à 11 sur 19 aux tirs, avec un 6 sur 7 à 3-points. Et en prime, il inscrit le panier de la victoire, et finit avec 9 passes.

✅ La paire Valanciunas-Hayes. Les Wolves sont costauds sous les panneaux, mais Jonas Valanciunas et Jaxson Hayes avaient du répondant. Le premier signe son habituel double-double, et il donne le ballon de la victoire à Ingram. Quant au second, plus aérien, il réalise le match parfait à 13 points et 5 sur 5 aux tirs.

✅ Anthony Edwards. Le « sophomore » n’a pas froid aux yeux, et il a été éblouissant dans le « money time » avec notamment huit points en une minute. Il y a du Donovan Mitchell, voire du Dwyane Wade, dans ce mélange de technique balle en main et d’appuis.

✅ ⛔D’Angelo Russell. Un beau double-double pour le meneur des Wolves, mais il y avait peut-être mieux à faire à 10 secondes de la fin, alors que les Wolves semblaient profiter de la dernière possession. D’Angelo Russell a choisi d’aller au cercle pour égaliser, mais il restait encore près de quatre secondes au chrono. Le temps pour Brandon Ingram pour trouver un dernier tir assassin.

LA SUITE

New Orleans (15-26) : réception des Clippers jeudi avant un « road trip » de trois matches.

Minnesota (20-21) : fin d’un « road trip » de quatre matches avec un déplacement jeudi à Memphis.