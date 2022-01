Steve Kerr satisfait de la progression de ses rookies

Les Warriors ont opté pour un processus de développement à long terme pour Jonathan Kuminga et Moses Moody, respectivement draftés en 7e et 14e position en juillet dernier. Dans une équipe taillée pour le haut de tableau, les deux rookies doivent saisir les quelques opportunités qui se présentent à eux pour se montrer, comme ils l’ont fait cette nuit sur le parquet des Pelicans, alors que Golden State évoluait notamment sans Stephen Curry et Draymond Green.

Moody a compilé 10 points (à 3/6 au tir) et 5 rebonds en 23 minutes tandis que Kuminga a rendu 13 points (6/14), 6 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre en 20 minutes. Les deux joueurs ont par ailleurs contribué au retour à -3 des Warriors dans le dernier acte avec un dunk pour le premier et 6 points pour le second.

Steve Kerr a saisi l’occasion pour saluer plus globalement le travail effectué par ses deux rookies depuis le début de saison.

« Je pense qu’ils sont dans les temps », a-t-il déclaré. « Ils se donnent à fond chaque jour, ils s’investissent, ils apprennent ce que c’est que d’être un joueur NBA. Ça signifie aller au gymnase, aller à la salle de musculation, sur le terrain ou faire de la vidéo. Ce n’est pas facile, surtout pour des jeunes de 19 ans. Ils apprennent, et ils font un excellent travail. Ils progressent ».

Garder le même état d’esprit

Alors que la deuxième partie de saison se profile, et que Klay Thompson et James Wiseman vont revenir, Moody et Kuminga vont forcément avoir moins d’opportunités pour montrer leurs progrès sur le terrain. Ce sera surtout le cas pour Moody, et Steve Kerr a ainsi encouragé son protégé à garder le même état d’esprit.

« Moses Moody est compétitif », a-t-il ajouté. « Il sait jouer. J’aime la façon dont il a attaqué le cercle. Il a défendu comme un fou et a fait du très bon travail en fin de match. Il a un avenir très prometteur ».

Même s’ils s’attendent à moins jouer, les deux rookies savent également que leur heure n’est pas pour tout de suite et comptent bien profiter de chaque instant passé aux côtés des vétérans de Golden State pour poursuivre leur apprentissage.

« Même lorsque je ne joue pas, j’apprends quelque chose », a souligné Jonathan Kuminga. « Quand je fais quelque chose de mal, j’ai toujours Draymond (Green), Andre (Iguodala), Steph (Curry), tous ceux qui ont beaucoup plus d’expérience que moi, qui viennent me voir et me disent ce que je dois améliorer. Si j’avais rejoint une équipe où je devais prendre tous les tirs, je n’aurais pas vraiment appris grand chose ».