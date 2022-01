Brandon Ingram fait des misères aux Warriors

En back-to-back, les Warriors subissent pour la première fois de la saison une deuxième défaite de suite. Battus la veille à Dallas, les joueurs de Steve Kerr s’inclinent 101-96 à La Nouvelle-Orléans, et ils perdent du même coup leur première place au profit des Suns, vainqueurs des Clippers. Malgré les absences de Stephen Curry (cuisse) et Draymond Green (repos), les Warriors étaient pourtant tout proches du hold-up.

Dans une rencontre avec beaucoup de maladresse, et dans laquelle les Warriors ont compté jusqu’à 11 points d’avance en première mi-temps, les Pelicans pensaient avoir fait le plus dur en s’offrant 14 points d’avance à moins de 90 secondes de la fin. Mais c’est mal connaître l’orgueil des Warriors, et grâce notamment à Jordan Poole, Golden State va réduire l’écart à trois petits points (94-91) en seulement trente secondes !

Les cinquante dernières secondes vont se transformer en concours de lancers-francs, et les bras des Pelicans ne vont pas trembler, et ils s’imposent 101-96 pour mettre fin à une série de trois revers de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Golden State tient par sa défense. Début de match compliqué pour les Warriors avec un 1 sur 9 aux tirs pour débuter. Mais les coéquipiers d’Andrew Wiggins ont tenu le coup par leur défense, et après six minutes, les Pelicans ne menaient que 6-5.

Le coup de chaud de Jordan Poole. Transparent pendant tout le match, il inscrit 10 points dans la dernière minute pour faire trembler les Pelicans. Mais c’était trop tard…

TOPS/FLOPS

✅ Brandon Ingram. En difficulté depuis son retour de quarantaine avec un 8/36 aux tirs combinés contre les Suns et le Jazz, l’ailier All-Star se réveille face aux Warriors avec un match plein : 32 points, 11 rebonds et 6 passes. Son envergure et son agressivité ont mis en difficulté la bonne défense des Warriors.

✅ Herb Jones. Cela va être compliqué de l’enlever du cinq de départ… C’est l’âme défensive de ces Pelicans, et il équilibre leur jeu. Toujours actif, il s’est occupé de Jordan Poole et d’Andrew Wiggins. Une vraie teigne, qui vole cinq ballons !

✅ Jonathan Kuminga. Quel « energizer » ! Dès qu’il entre, il se passe quelque chose, et c’est lorsqu’il était sur le terrain que les Warriors étaient au mieux. Sa puissance et sa mobilité sont intéressantes, et Steve Kerr l’a même fait jouer pivot, et on l’a vu, sur une même séquence, prendre quatre rebonds offensifs !

⛔ Otto Porter Jr. Un match sans pour l’habituel 6e homme des Warriors. Il n’est jamais entré dans son match, et comme les autres titulaires, il manquait de jambes et de rythme dans ses tirs. En grande difficulté face à Brandon Ingram.

LA SUITE

New Orleans (14-25) : dimanche soir, visite des Raptors qui restent sur quatre victoires de suite.

Golden State (29-9) : réception dimanche des Cavaliers pour le grand retour de Klay Thompson.