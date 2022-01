La première titularisation inattendue d’Udoka Azubuike

Imaginez que, pour votre toute première titularisation en carrière et à l’occasion de votre retour de blessure après un mois et demi d’absence, vous devez ni plus ni moins défendre sur le MVP en titre, lors d’un match diffusé à la télévision nationale.

Une situation aussi improbable qu’excitante, à laquelle a été confronté Udoka Azubuike, cette nuit. Face aux Nuggets de Nikola Jokic, maître dans l’art de déstabiliser les jeunes joueurs inexpérimentés, le pivot du Jazz a effectivement été davantage responsabilisé par son coach, sans Rudy Gobert (épaule) ni Hassan Whiteside (protocole commotion).

« Je ne vais pas vous mentir, j’étais un peu nerveux », confiait, après coup, le principal intéressé, également surpris par la nouvelle. « Je reviens tout juste de blessure et je dois affronter le MVP ? Ça faisait beaucoup à intégrer pour moi. »

« Dok » passé au révélateur Nikola Jokic

Si Bojan Bogdanovic (36 points, 13 rebonds) et Rudy Gay (18 points, 7 rebonds) ont été les plus en vue du côté de Utah, Udoka Azubuike (5 points, 1 rebond, 1 interception, 1 contre) a fait du mieux qu’il a pu sur ses 16 minutes de temps de jeu, malgré son manque de rythme, afin de contenir autant que possible un Nikola Jokic monstrueux mais esseulé (26 points, 21 rebonds, 11 passes).

À l’arrivée, et en dépit de plusieurs absences majeures, c’est en tout cas la franchise de Salt Lake City qui l’a emporté dans le Colorado, décrochant là sa 10e victoire de rang à l’extérieur pour revenir à un match et demi des Warriors (29-8) et des Suns (29-8), au sommet de la conférence Ouest.

Et Quin Snyder était ravi de la prestation de son intérieur de 22 ans.

« J’ai trouvé qu’il avait été précieux et qu’il avait fait beaucoup de bonnes choses sur son temps de jeu », analysait l’entraîneur des Mormons. « Quand nous avons appris que Rudy [Gobert] et Hassan [Whiteside] seraient absents, Udoka [Azubuike] était le remplaçant logique. C’était un défi de taille pour lui, que de devoir affronter celui qui est sans doute le meilleur joueur du monde, à l’occasion de sa première titularisation en NBA. Mais j’ai trouvé qu’il avait joué dur et c’est tout ce dont nous avions besoin de lui. »

Le futur « back-up » de Rudy Gobert ?

Sélectionné en 27e position, lors de la Draft 2020, alors que la « fanbase » du Jazz souhaitait plutôt que Desmond Bane soit drafté par leur franchise, l’athlétique Udoka Azubuike a jusqu’ici connu un début de carrière compliqué, entre blessures et concurrence de Rudy Gobert, au sein de l’une des meilleures équipes de la ligue.

Mais, constamment encouragé par ses entraîneurs et ses coéquipiers, notamment quand Nikola Jokic pouvait l’écoeurer, celui qui se fait surnommer « Dok » s’est montré solide contre les Nuggets.

« Ça démontre juste à quel point notre effectif est riche », déclarait par exemple Rudy Gay, lui aussi beaucoup responsabilisé en défense sur le MVP 2021. « J’ai trouvé que c’était super que [Udoka Azubuike] joue et nous apporte des minutes aussi positives que ça. Il est grand, il prend de la place et c’est tout ce dont nous avions besoin de sa part. »

Appelé à devenir la principale rotation de Rudy Gobert au poste de pivot, pourquoi pas dès la saison prochaine, Udoka Azubuike devra maintenant essayer de capitaliser sur sa bonne prestation, afin de pousser Quin Snyder à lui offrir quelques minutes en dehors du « garbage time », même lorsque le Français et Hassan Whiteside seront de retour dans la rotation mormone…