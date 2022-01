Le MVP de la nuit | Bogey Night

Il n’était même pas sûr de pouvoir tenir sa place avec une petite blessure à la main gauche, mais Bojan Bogdanovic était bel et bien en tenue pour le Jazz qui remporte un 10e succès de suite en déplacement, derrière 36 points (record de saison) et 13 rebonds (record en carrière) de son sniper croate.

Particulièrement incisif en première mi-temps, à l’image de ce dunk, main gauche justement, au-dessus de Nikola Jokic après avoir débordé Aaron Gordon, Bojan Bogdanovic a mis la pression sur la défense de Denver dès le début du match. Avec 8 points en premier quart puis 11 en deuxième, il a mis son équipe sur les bons rails, ne baissant pas le pied au retour des vestiaires, avec un 3e quart à 11 points à nouveau.

Déjà en record de saison avant même le dernier quart, « Bogey » a encore mis la main à la pâte en dernier quart en allant chercher 4 rebonds supplémentaires, pour arriver à 13, soit un nouveau record en carrière. Un joli symbole alors que Rudy Gobert et sa doublure, Hassan Whiteside, manquaient à l’appel dans la peinture.

Son troisième double double en carrière

« On a fait du bon boulot », a sobrement commenté le héros de la soirée dans le Deseret News. « On a contrôlé les rebonds et on a contrôlé nos balles perdues. Je pense que c’est probablement le plus petit total de ballons perdus qu’on a eus de toute la saison. On a fini sous les 10. On a bien pris soin du ballon et on est allé aussi gratter les balles qui traînaient, ce qui nous a beaucoup aidés aussi. »

C’est seulement le troisième double-double de la carrière de Bojan Bogdanovic qui a pour le coup fait usage de sa taille et de son savoir-faire hier soir face à Aaron Gordon, qu’il a réussi à prendre de vitesse, et Davon Reed ou les autres défenseurs des Nuggets, qu’il a chirurgicalement découpés en les enfonçant poste bas.

Preuve de sa maturité, Bojan Bogdanovic réussit donc son meilleur total au scoring de la saison, et un des matchs les plus complets de sa carrière, en n’inscrivant qu’un seul panier à 3-points (1/6)…