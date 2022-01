Nikola Jokic, esseulé mais pas abattu

Alors que les Nuggets sont privés de Jeff Green, Zeke Nnaji et PJ Dozier, en plus des blessés longue durée que sont Jamal Murray et Michael Porter Jr, le pivot serbe redouble d’efforts pour maintenir ses Nuggets à flot (18 victoires pour 18 défaites) dans une Conférence Ouest ultra dense.

La nuit dernière, le « Joker » s’est fendu d’un nouveau triple-double, son septième de la saison : 26 points (10/17), 21 rebonds et 11 passes. Insuffisant pour vaincre le Jazz, pourtant privé de Rudy Gobert, Joe Ingles et Hassan Whiteside mais qui a pu compter sur une performance « MVPesque » de Bojan Bogdanovic.

Pas question pour autant de céder à la frustration pour Nikola Jokic. Après la rencontre, il affichait son soutien envers ses coéquipiers, décevants à l’exception de Will Barton (20 points, 4 rebonds, 5 passes). « Je trouve qu’ils ont bien joué. Mais parfois on ne parvient simplement pas à mettre nos tirs » jugeait-il.

Ses coéquipiers conscients du problème

Si Nikola Jokic relativise, d’autres voix du vestiaire n’ont pas hésité à faire leur auto-critique, conscientes du besoin d’élever leur niveau de jeu pour ne pas gâcher les performances XXL de leur pivot par des défaites.

« Il a un sacré poids sur les épaules. On doit simplement faire en sorte de l’aider, en faire plus. Peu importe, prendre davantage de rebonds, lui permettre de souffler en défense. Je sais qu’il commence à fatiguer » notait Monte Morris, auteur de 20 points pour son premier match depuis le 26 décembre dernier.

Coach des Nuggets par intérim durant l’absence de Mike Malone, placé à l’isolement, Popeye Jones s’inquiétait que l’attaque des Nuggets devienne trop prévisible si les « role-players » ne haussent pas le ton.

« On va vivre cette situation le reste de la saison » prévenait-il. « Quand le Joker reçoit la balle au poste, ils vont envoyer deux ou trois gars sur lui. Idem quand il reçoit la balle au niveau des lancers, en tête de raquette. On doit planter des tirs pour desserrer la défense et le laisser jouer ses duels. »