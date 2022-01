Les Suns assomment les Pelicans dans le « money time »

Pour le retour de Monty Williams sur leur banc, les Suns s’imposent 123-110 sur le parquet des Pelicans avec 33 points de Devin Booker, et un nouveau double-double de Chris Paul. Un succès pas si facile que ça puisque les finalistes 2021 ont quelque peu joué avec le feu. C’est un Devin Booker passeur qui avait placé les siens sur les bons rails pour mener 16-5 après quelques minutes avec un 7/8 aux tirs. La défense est serrée, la balle circule bien, et les Suns déroulent leur basket pour mener de 11 points après douze minutes (42-31).

L’adresse est au rendez-vous, et tout le monde participe avec Cam Johnson, Jalen Smith ou encore Mikal Bridges. Les Pelicans font le dos rond, et à la pause, malgré leur 32% aux tirs, ils n’ont que 10 points de retard (64-54). Au retour des vestiaires, les Suns insistent et prennent jusqu’à 13 points d’avance, mais les Pelicans n’abdiquent pas. Ils servent à foison Jonas Valanciunas et Devonte’ Graham, et ils signent un 8-0 pour revenir à -5 (74-69).

Le quatrième quart-temps est équilibré, et Brandon Ingram met enfin dedans. Les Pelicans continuent de grignoter leur retard et sur deux paniers primés de Graham, ils reviennent même à -2 (101-99) ! Temps-mort Williams, et c’est le moment choisi par Chris Paul pour boucler l’affaire. Son duo avec Bismack Biyombo fonctionne à merveille, et ils enchaînent les paniers faciles. Devin Booker retrouve de l’adresse au meilleur moment, et les Suns signent un 16-4 en trois minutes. L’écart grimpe jusqu’à +16, les Pelicans sont assommés et Phoenix s’impose 123-110.

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’entame parfaite. Les Suns ont déroulé en début de match avec Devin Booker qui confirme ses qualités de « playmaker ». Jalen Smith en a bien profité, et les cinq premières minutes ont permis à Phoenix de passer une soirée plutôt tranquille.

Le mental des Pelicans. Willie Green peut être satisfait de l’attitude de ses joueurs car ils n’ont jamais baissé les bras. Certes, ils ont beaucoup joué sur le tandem Valanciunas-Graham, mais ils ont compensé leur maladresse par de l’agressivité et de la discipline. Le plan de jeu était de frapper sous les panneaux avec le Lituanien, et ils n’étaient pas très loin du hold-up.

La fin de match de Chris Paul. Le meneur des Suns distribue cinq passes dans les six dernières minutes. Alors que les Pelicans étaient revenus à -2, il a mis le ballon sous le bras, et s’est appuyé sur Bismack Biyombo pour punir les Pelicans.

TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker. La force tranquille, d’abord passeur pour mettre tout le monde en confiance, puis scoreur avec un équilibré 12 sur 24 aux tirs. On retiendra aussi son implication dans le jeu, que ce soit au rebond ou en défense.

✅ Mikal Bridges. Brandon Ingram a vécu une soirée très compliquée, dominé des deux côtés du terrain par un Bridges opportuniste. On pourrait lui associer Cam Johnson tant les deux ont brillé ensemble. On retiendra leur 8-0 du deuxième quart-temps pour passer l’écart à +16. Ce sera la plus grosse avance des Suns.

✅ Bismack Biyombo. Signé pour 10 jours, le Congolais réussit des débuts fracassants, et cette nuit, il signe le match parfait à 16 points à 100% aux tirs, avec 6 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 3 contres. C’est lui, dans le « money time », qui fait la différence par son jeu à deux avec Chris Paul, mais aussi sa défense avec ce contre énorme sur Brandon Ingram.

⛔ Brandon Ingram. Le leader des Pelicans est en souffrance, et ça se voit. Au-delà de la grosse défense de Mikal Bridges, il est à la peine physiquement, et il ne parvient pas à faire la différence sur son dribble ou en transition.

LA SUITE

New Orleans (13-25) : réception des Warriors jeudi soir.

Phoenix (29-8) : retour à la maison pour recevoir les Clippers jeudi.