56 points, 14 passes et une défaite : la soirée frustrante de Trae Young

« Il y a des petites choses en défense qui peuvent te plomber, mais qui peuvent aussi t’aider ». Trae Young aurait sans doute aimé parler de sa meilleure performance en carrière avec ses 56 points inscrits, assortis de 14 passes décisives au terme du match à Portland. Mais les Hawks ont perdu (136-131), le meneur n’avait donc pas vraiment le cœur à s’enthousiasmer pour une prouesse qui n’aura finalement servi à rien.

« Je me fous de tout, en dehors du fait que nous avons perdu. Ça craint de réaliser ce genre de performance dans une défaite, parce qu’au bout du compte, c’est tout ce qui m’importe », a-t-il ainsi logiquement déploré.

À la place, Trae Young a donc pointé du doigt la défense comme le mal récurrent d’Atlanta ces derniers temps, en plus de faire passer ses performances individuelles au second plan.

Le grand écart entre l’attaque et la défense

Les Hawks ont en effet pour particularité d’attaquer plutôt très bien, affichant la deuxième meilleure attaque de la ligue en points marqués en moyenne sur 100 possessions (111,2). Problème : ils font aussi partie des cinq pires défenses de la ligue avec 110.9 points encaissés en moyenne sur 100 possessions. Un grand écart qui empêche la franchise de Géorgie, surprise de la deuxième partie de saison dernière, de tenir la route au niveau de son bilan (16v-20d). Cette nuit encore, Atlanta a encaissé 36 points en quatrième quart-temps.

« C’est frustrant, vraiment ce n’est pas marrant », a-t-il ajouté. « C’est une très bonne chose d’être l’une des meilleures attaques de la ligue mais laisser l’équipe adverse scorer autant de points que toi, ce n’est pas bon pour notre équipe. On doit trouver une solution. On a encore le temps pour le faire, mais on doit le faire. Continuer à attaquer de la même façon, mais en défense, obtenir plus de stops. Particulièrement dans le quatrième quart-temps, quand le jeu ralentit un peu et qu’il faut juste trouver un moyen de se procurer un stop défensif, savoir où venir en aide… Ce sont des petites choses qu’on connaît, qu’on a l’habitude de faire. On a bien défendu par périodes par le passé. Il nous faut le faire chaque jour ».

Le meneur a ajouté qu’il avait pris plus de responsabilités en attaque notamment en l’absence de John Collins et Bogdan Bogdanovic, parmi les meilleurs scoreurs de l’équipe. Toutefois, l’effort, défensif comme offensif, doit venir de chaque joueur disponible pour inverser cette tendance.

« Si je pouvais, je jouerais 48 minutes, même si je ne sais pas si mon corps tiendrait. Mais j’aime être sur le terrain autant que possible. La saison est longue, mais on doit tous trouver un moyen de donner un peu plus, et de faire le nécessaire pour l’emporter à la fin. Chacun d’entre nous doit donner un peu plus ».

La saison est longue mais le temps commencer à presser pour les Hawks…