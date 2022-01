Il y a (déjà) un an, Stephen Curry explosait son record de points en carrière

Parmi les joueurs les plus incandescents de la ligue, Stephen Curry n’a peut-être jamais été aussi brûlant dans sa carrière que le 3 janvier 2021. C’est d’ailleurs pour cette raison que son beau-frère, Damion Lee, avait dû le refroidir avec une bouteille d’eau.

Il y a tout juste un an, donc, le meneur des Warriors profitait ainsi de la venue des Blazers en Californie pour établir son nouveau record de points en carrière. Ou plutôt l’exploser, puisque son précédent n’était « que » de 54 points (février 2013, à New York) et qu’il en a planté… 62 contre Portland !

En seulement 36 minutes, Stephen Curry avait converti 18 de ses 31 tirs, 8 de ses 16 3-points et 18 de ses 19 lancers-francs. Laissant pantois et impuissants tous ses défenseurs : de Damian Lillard à Robert Covington, en passant par CJ McCollum, Gary Trent Jr. ou encore Anfernee Simons.

« C’était dingue », s’émerveillait après coup son jeune coéquipier, James Wiseman. « Ça m’a rappelé NBA 2K, car je jouais avec [Stephen] Curry tout le temps et j’avais l’habitude de coller 60 points avec lui. Donc pouvoir voir ça en direct, c’est phénoménal. C’est une légende. »

La réponse du champion

Une véritable démonstration offensive, survenue deux jours après que les joueurs de Golden State aient été giflés par le même adversaire et que certains observateurs commençaient à douter de la capacité du double MVP à emmener son équipe en playoffs (ce qu’il n’a, certes, pas réussi à faire, puisque les Grizzlies sont sortis victorieux du « play-in »).

Visiblement agacé et irrité par ces critiques, qu’il a prises personnellement, Stephen Curry a donc décidé de passer ses nerfs sur ces pauvres Blazers.

Agressif vers le cercle et comme toujours inarrêtable derrière l’arc, le meneur All-Star a ainsi démarré le match sur les chapeaux de roue, inscrivant 21 points dans le seul premier quart-temps ! Il s’est ensuite quelque peu calmé dans le deuxième acte, continuant néanmoins de martyriser Portland, de loin comme de près, afin de regagner les vestiaires avec (déjà) 31 unités au compteur et une avance confortable (66-54).

Après la pause, le « Baby-Faced Assassin » a ensuite réussi deux quarts-temps du même acabit pour plier l’affaire, marquant 14 puis 17 points dans chaque. Avec des réussites à 3-points qui ont continué de pleuvoir, des lancers-francs qui ont continué de s’enfiler comme des perles et des paniers dans la peinture qui ont continué d’être alignés.

« C’était une performance brillante, tout simplement », résumait son coach, Steve Kerr. « On a vu tellement de choses incroyables de sa part ces dernières années… C’est un privilège de le coacher, sérieusement. Pas seulement pour son talent, mais aussi pour la façon dont il dirige les choses. Cette franchise a la chance d’avoir Stephen [Curry] pour monter la voie. »

Le « Chef » a régalé

C’en était, en tout cas, beaucoup trop pour Portland, contraint de rendre les armes sur la durée devant le récital offert par le triple champion NBA, qui regrettait cependant l’absence du public dans les tribunes du Chase Center.

Souvent coupé dans son élan par le passé, étant donné que les Warriors étaient largement en tête au tableau d’affichage et que Steve Kerr préférait l’économiser, Stephen Curry a cette fois-ci pu aller jusqu’au terme de cette rencontre. Et le résultat fut pour le moins épicé pour les Blazers…

Dès son sixième match de la saison, et après une année quasi blanche, le désormais recordman de 3-points en carrière en a du même coup profité pour annoncer au reste de la ligue qu’il allait enchaîner les cartons au scoring, au cours de cette campagne 2020/21 qu’il terminerait comme meilleur marqueur, avec 32 points de moyenne…