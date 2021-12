Quand Stephen Curry changeait de dimension au Madison Square Garden

Le scénario est presque trop beau pour être vrai. Comme un symbole, c’est dans « la Mecque du basket » que Stephen Curry aura la possibilité de devenir le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire. Sous les yeux de son père, Dell, et très probablement devant ceux de Ray Allen, tandis que Reggie Miller sera au micro pour TNT.

Difficile d’imaginer meilleur contexte pour cette soirée, qui s’annonce historique en tous points, au sein de la salle la plus emblématique du pays et dans la ville de tous les possibles. Où le meneur de Golden State en a tout simplement profité pour se faire un nom, par le passé. D’abord à l’université, sous les couleurs de Davidson, mais surtout en NBA, au cours de l’exercice 2012/13.

Plus précisément un 27 février 2013.

Un record à 3-points qui tient toujours

À cette époque, les Warriors de Mark Jackson, renforcés par Andrew Bogut, sont l’une des équipes surprises de la saison. Autour de son trio Stephen Curry – Klay Thompson – David Lee, avec Jarrett Jack, Harrison Barnes, Carl Landry, Festus Ezeli et un certain Draymond Green comme principaux « role players », la franchise de la Baie est bien lancée vers les playoffs, qu’elle n’a plus disputé depuis 2007 (époque « We Believe »).

Et ce soir-là, juste après avoir planté 38 points sur le nez des Pacers, la veille (tiens, tiens), contre qui il s’était d’ailleurs frité, Stephen Curry va marquer l’histoire du Garden, avec une performance de légende, sans doute motivée par son récent accrochage avec Roy Hibbert. Mais malheureusement entachée d’une défaite, paradoxalement sa seule dans l’enceinte de Gotham.

En 48 minutes (sur 48 possibles !), et en plus de compiler 6 rebonds, 7 passes et 3 interceptions, le futur double MVP inscrit ainsi 54 points, son record en carrière (grimpé à 62 depuis), à 18/28 aux tirs, 11/13 à 3-points et 7/7 aux lancers-francs ! Avant ça, il n’avait jamais fait mieux que 42 points sur un match.

À ce jour, les 11 paniers à 3-points de celui qui n’était pas encore All-Star restent un record au Madison Square Garden, tandis que seuls dix autres joueurs ont également marqué au moins 50 points dans la version moderne du Garden, soit depuis 1968 : Bernard King (x3), Patrick Ewing (x2), Michael Jordan (x2), Richard Hamilton (2006), LeBron James (x2), Kobe Bryant (2009), Allan Houston (2003), Jamal Crawford (2007), Carmelo Anthony (2014) et James Harden (2019).

Sa seule défaite à New York…

À l’époque, nous écrivions que Stephen Curry avait « crevé l’écran » devant le public new-yorkais, lui proposant un « match de légende », une « performance inouïe », un « show rarement vu » dans la « la Mecque du basket ». Huit ans plus tard, cette description reste évidemment toujours d’actualité, quand on admire les highlights de cette rencontre.

À la différence près que le meneur de Golden State est devenu coutumier de ce genre de cartons offensifs, remplis de sérénité et de décontraction, parfois d’insolence, ainsi que de spontanéité au shoot. Le plus impressionnant dans cette prestation étant peut-être qu’il a inscrit 51 de ses 54 points dans les trois derniers quarts-temps, après une entame ratée.

Malheureusement, bien trop « Curry-dépendants » (leurs quatre autres titulaires ont cumulé 13 points, à 6/22 aux tirs…), les Warriors n’ont pas été en mesure d’arracher la victoire à l’arrivée. La faute, notamment, à un immense Tyson Chandler sous les panneaux (16 points, 28 rebonds !), sans oublier aux 61 points de la paire Carmelo Anthony (35) – J.R. Smith (26).

Et aujourd’hui, mardi 14 décembre 2021, Stephen Curry va donc très probablement rentrer un peu plus dans la légende de son sport et dans la légende du Madison Square Garden.

Une salle où il affiche des moyennes de 25.9 points, 5.6 rebonds, 4.9 passes et 1.5 interception, en dix matchs. Le tout à 49% aux tirs, 51% à 3-points et 87% aux lancers, sans jamais marquer moins de deux 3-points, quand il n’a pas été limité qu’à trois petites minutes de jeu, comme lors de sa saison rookie, en novembre 2009.