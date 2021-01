Fallait pas énerver Stephen Curry : 62 points face aux Blazers !

Stephen Curry n’est pas sourd. Il a entendu le faux débat sur sa carrière si jamais cette version des Warriors ne parviennent pas à accrocher les playoffs. Ajoutée à ça l’humiliation reçue aux mains des Blazers vendredi et voilà la recette idéale pour agacer le double MVP et triple champion NBA.

Curry et Green montrent l’exemple

Il a démarré la rencontre avec une toute autre intensité, attaquant le cercle et donnant le ton pour son équipe. Un 17-2 permet d’ailleurs à Golden State de prendre les devants mais malgré les 21 points de Curry, le festin d’Enes Kanter (24 points, 12 rebonds) au rebond offensif et un 3-points de C.J. McCollum (28 points) au buzzer du premier quart-temps gardent Portland dans le coup (36-33).

Le Turc est cependant également connu pour ses lacunes défensives et Golden State appuie là où ça fait mal. Le trio Eric Paschall – Kent Bazemore – Damion Lee le cible systématiquement alors que McCollum limite la casse. La défense des Dubs monte alors d’un cran dans le sillage de Draymond Green. Omniprésent en second rideau, il provoque deux passages en force, intercepte un ballon, frustre McCollum et permet aux Warriors de rentrer aux vestiaires à +12 (66-54).

Lillard se réveille, Curry en rajoute une couche

Discret en première mi-temps, Damian Lillard (32 points) hausse le ton en troisième quart-temps pour répondre aux 31 points de Curry mais le sursaut des Blazers ne change pas la donne. La paire Green – Wiseman (12 points, 11 rebonds, 2 contres) efface Jusuf Nurkic et permet aux Warriors de courir. Green et Curry envoient le rookie au alley oop, Oubre Jr (17 points) marque son deuxième 3-points de la saison, et Curry continue son festival. Il ajoute 14 points dans le quart-temps pour donner 20 points d’avance à son équipe (90-70).

Lillard n’abdique cependant pas. Il ramène les Blazers sous la barre des dix points mais Stephen Curry est sur un autre planète. Toujours agressif, il met Andrew Wiggins (22 points) sur orbite et plante 17 points dans le dernier quart-temps pour assurer la victoire de son équipe et établir un nouveau record personnel avec 62 points !