La Mecque du basket attend Stephen Curry et son record

Tout le monde en rêvait, et lui aussi secrètement, et c’est sans doute ce soir, au Madison Square Garden, que Stephen Curry va devenir le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire. Après avoir inscrit cinq tirs primés sur le parquet des Pacers, Curry a besoin de deux tirs à 3-points pour s’emparer du record de Ray Allen, et sa nouvelle tentative aura donc lieu à New York face aux Knicks. TNT a demandé à Reggie Miller de commenter la rencontre, et Allen himself devrait être là, dans la salle.

« Je savoure le moment, et d’être là, aux portes du record, c’est quasi surréaliste » a réagi Curry. « Mais j’essaie juste de laisser faire les choses… C’est ce que j’ai appris de ces trois derniers matches. Il faut continuer de jouer au basket, continuer de prendre les shoots qu’on prend habituellement, et savourer cette expérience. »

« A chaque fois que je prends un 3-points, la foule devient dingue »

Ce mardi matin, Curry en est donc à 2 972 3-points en carrière, soit un de moins que Ray Allen (2 973). Cette saison, il n’y a qu’un match où Curry n’a inscrit qu’un tir à 3-points. C’était face à Toronto. C’est dire s’il y a de très grandes chances qu’il s’empare du record ce soir. D’autant que la défense des Knicks est loin d’être exemplaire sur les extérieurs. Comme l’a expliqué Curry, ce qui lui plait dans cette chasse au record, c’est le parcours pour y parvenir.

« Je ne veux pas vraiment y penser… Franchement, je veux juste être dans l’instant, et je vais prendre du plaisir » poursuit Curry. « Jusqu’ici c’était génial. Comme le public lors du match face à Portland même si ça n’a pas eu lieu. A Philadelphie aussi c’était génial. A chaque fois que je prends un 3-points, la foule devient dingue. Tous les 3-points étaient comme ça ».

« Inconsciemment, on veut tous qu’il décroche le record »

Pour Draymond Green, il n’y a pas que Curry qui chasse ce record. Ses coéquipiers aussi, mais aussi le public.

« Je pense qu’inconsciemment, on veut tous qu’il décroche le record. Même si vous ne débutez pas le match en vous disant : « Je vais donner le ballon à Steph à chaque fois « , inconsciemment, vous voulez qu’il réussisse un 3-points. Cela reste une bonne option, et ce n’est pas comme si vous essayiez de faire rentrer un carré dans un rond… De toute façon, on joue toujours pour faire en sorte de démarquer Steph… De toute façon, tout le monde souhaite qu’il batte le record. Pas uniquement nos fans. Tout le monde veut être un témoin de l’histoire. Donc je suis sûr que l’ambiance sera électrique. J’espère juste qu’il mettra ses deux 3-points dans le premier quart-temps, et comme ça, ce sera fini. »

L’avion des Warriors bloqué à Indianapolis

L’histoire va donc se jouer au Madison Square Garden, dans cette arène surnommée la Mecque du basket. Dans une salle où Curry a réalisé ses premiers exploits sous les couleurs de Davidson.

« C’est la Mecque » rappelle Kerr, qui a fait croire qu’il allait mettre Curry au repos… « C’est la meilleure ambiance de toute la NBA. Ce sera électrique. Je suis impatient d’y être. Tous les joueurs aiment New York. Tous les joueurs aiment jouer au Garden. C’est juste un endroit unique, et j’espère que le record y sera battu. »

A condition que les Warriors parviennent à rallier New York puisque leur avion est resté bloqué à Indianapolis… Ils ne rejoindront New York que dans la matinée.