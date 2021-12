Davon Reed, la bonne pioche des Nuggets

Avec une infirmerie qui ne désemplit pas, dont Jamal Murray mais aussi Michael Porter Jr. et PJ Dozier, plus les inévitables cas Covid, les Nuggets ont dû jongler pour présenter un effectif décent en décembre.

Actuellement sur une série positive de quatre victoires en cinq matchs, les Nuggets retrouvent des couleurs et ils le doivent notamment à l’apport inattendu de Davon Reed. Cet arrière passé par la fac de Miami, drafté au second tour (32e choix) par les Suns en 2017, est un des nouveaux chouchous de Mike Malone qui apprécie son activité et son implication défensive.

« Coach Malone a transformé ma carrière »

« Pour un jeune joueur qui en est à son deuxième contrat de dix jours avec nous, il montre qu’il a le niveau », atteste Mike Malone pour Mile High Sports. « Je le dis depuis la ligue d’été : Davon Reed est un joueur NBA. »

Déjà dans l’effectif de Denver en début de saison, Davon Reed n’est pas complètement en terrain inconnu dans le Colorado, lui qui était un joueur essentiel du Gold en G-League (15 points, 8 rebonds, 6 passes en 36 minutes).

À 5 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception en 17 minutes par match, ce ne sont pas dans les chiffres qu’il faut chercher mais plutôt à l’observer sur le terrain, avec sa défense et son moteur en général, son activité de tous les instants, qui ont tapé dans l’œil de Coach Malone.

Et puis, c’est un joueur « propre » en cela qu’il est efficace aux tirs, à 51% de réussite, dont 7/16 à 3-points, mais aussi avec 11 passes, 11 interceptions et ce avec seulement 3 balles perdues…

« Il a transformé ma carrière. Coach Malone est vraiment celui qui m’a poussé, moi et mon agent, à venir au camp d’entraînement et de faire partie du Grand Rapids Gold d’abord, d’attendre mon tour et d’être prêt à jouer pour les Nuggets. Il a énormément confiance en moi depuis le moment où je l’ai rencontré alors qu’il ne me connaissait pas plus que ça. Le fait qu’il ait vu mon jeu comme un élément qui pouvait coller avec cette équipe et cette franchise, ça a changé ma carrière. »

Titulaire à deux reprises en neuf apparitions, Davon Reed a notamment été décisif face aux Clippers dimanche dernier, avec 15 points à 6/8 aux tirs dont 3/4 à 3-points mais aussi un stop défensif clutch pour empêcher l’égalisation de Los Angeles (103-100).

Bien parti pour rester à Denver

« J’aime sa confiance », reprend Mike Malone. « Il a l’air vraiment très à l’aise sur le terrain et il est confiant. Je pense que c’est fondamental. Il faut croire que tu as le niveau et il en est persuadé. »

À 26 ans, et après deux piges sans suite avec les Suns (21 matchs en 2017-18) et chez les Pacers (10 matchs en 2018-19), Davon Reed semble enfin apte à se faire une vraie place dans un effectif NBA. Sa polyvalence et sa justesse dans le jeu en font un des baromètres des Nuggets dans ces temps troubles.

« J’ai connu des hauts et des bas dans ma carrière et certaines personnes m’ont lâché en chemin après des blessures en début de carrière. Que Coach Malone croie en moi et continue de le dire, c’est énorme pour moi. J’espère qu’on va commencer à avoir tout le monde sur la même longueur d’ondes pour continuer à gagner des matchs. »

Les Nuggets seraient en train de chercher la meilleure solution pour conserver Davon Reed pour la saison, avec peut-être une autre « hardship exception », ce qui pousserait Denver vers la luxury tax… Il se pourrait qu’un autre joueur (Markus Howard qui est en plus blessé en ce moment ou le Frenchy Petr Cornelie, voire Bol Bol) en fasse les frais, comme ce fut le cas à Chicago pour la signature d’Alfonzo McKinnie.

« Honnêtement, le contrat de dix jours n’est jamais présent dans mon esprit. Je n’y pense pas. Je suis là pour jouer au basket avec mon équipe, pour le temps que j’y serai. Quand je suis sur le terrain, je suis concentré sur le match et sur le plan de match et je veux simplement gagner. Tout ce que je peux faire pour aider, je suis pour. »