Sous une avalanche de blessures, les Nuggets recrutent un arrière

Bien qu’ils possèdent déjà 15 contrats garantis dans leur effectif, les Nuggets ont décidé d’intégrer l’arrière de 26 ans Davon Reed (1m96, 95kg), par le biais de la « hardship exception », accordée aux équipes trop sévèrement frappées par les blessures. Il faut dire qu’avec Michael Porter Jr. et PJ Dozier opérés respectivement du dos et d’un genou, cela manque de rotation sur les extérieurs dans les Rocheuses.

Sachant également que Bones Hyland, Austin Rivers et Bol Bol sont à l’isolement, et que Jamal Murray et Vlatko Cancar sont quant à eux encore en phase de reprise douce, les Nuggets ne disposent que de 10 joueurs encore actifs de leur effectif initial. Et encore, deux sont en « two-way contract » : Petr Cornelie et Markus Howard.

Membre du Grand Rapids Gold, la franchise affiliée des Nuggets en G-League, Davon Reed tourne cette saison à 15 points, 8 rebonds, 6 passes et quasiment 3 interceptions de moyenne. Si Lance Stephenson a été un temps considéré, Davon Reed semble clairement être le joueur le plus à même d’aider Denver dans l’immédiat.

Drafté au second tour par les Suns en 2017 à sa sortie de la fac de Miami, il est passé par les Pacers également, mais il a surtout traîné ses baskets en G-League, et également à Taïwan pour une petite pige la saison passée.