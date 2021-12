Markus Howard fauché au plus mauvais moment

Les absences continuent de plomber les Nuggets. Après Michael Porter Jr. et PJ Dozier, dont les saisons sont d’ores et déjà terminées, la franchise de Denver va perdre Markus Howard pour au moins six semaines.

L’arrière s’est blessé mercredi soir contre Minnesota et il souffre d’une entorse du genou gauche. Le timing est cruel pour le remplaçant, qui tournait à 14.7 points de moyenne ces trois derniers matches.

On l’avait notamment vu briller contre les Spurs samedi dernier, avec 21 points (son meilleur match de la saison), et on ne le reverra désormais qu’en 2022, sans doute début février.

Nuggets guard Markus Howard suffered a sprained left knee in the fourth quarter of Denver’s home game on Wednesday night. He will be re-evaluated in six weeks. pic.twitter.com/qezEIMa31Q — Denver Nuggets (@nuggets) December 17, 2021