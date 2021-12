Les Nuggets se vengent avec la manière des Spurs

Gregg Popovich l’a lui-même confessé à son homologue Michael Malone, après la rencontre : « Voilà une belle manière de répondre. » Les Spurs avaient remporté le premier duel, mais ils n’ont pas existé ou presque dans ce second.

Avec 13 points et trois paniers primés, Nikola Jokic a lancé les Nuggets dès le premier quart-temps. Les Spurs ont certes résisté dans un premier temps, mais ensuite, les petites erreurs ont été nombreuses (des fautes offensives, un pied sur la ligne par-ci, un marcher par-là…) et ont plombé les ambitions texanes.

La défense de San Antonio encaisse 44 points en deuxième quart-temps et la pause ne leur permet pas de se remettre en marche. Les Nuggets déroulent, c’est trop facile et on arrive à 30 points d’écart en troisième quart-temps. Victoire tranquille et autoritaire (112-127) des joueurs de Michael Malone, qui terminent ainsi leur long « road trip » sur une bonne note.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— La pluie de 3-pts en deuxième quart-temps. Les Spurs étaient devant à l’issue du premier quart-temps. Mais l’entame du second est manquée. La faute à l’adresse extérieure des Nuggets : 9/15 à 3-pts. Les shoots primés pleuvent et l’écart grimpe rapidement. Surtout, les troupes de Mike Malone font la différence avec leur banc, ce qui n’est pas une habitude cette saison tant les remplaçants manquent d’impact dans les Rocheuses.

— La relation Aaron Gordon – Nikola Jokic. En troisième quart-temps, les deux intérieurs ont profité de la faible défense des Texans pour s’amuser. Ils ont multiplié les passes l’un vers l’autre, du poste haut au poste bas, et même quand Gordon perd le ballon, ce dernier atterrit dans les mains du Serbe, qui marque.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. 13 points en premier quart-temps, 18 en troisième, 35 au total à 15/24 au shoot et 4/6 à 3-pts, le MVP 2021 était en grande forme. Il a ajouté 17 rebonds et 8 passes à sa ligne de statistiques. Et ce n’est pas que sportivement qu’il s’est fait remarquer puisqu’il a pris deux fautes techniques sans être expulsé… Pourquoi ? Parce que les arbitres ont considéré que la seconde – il était resté accroché, de manière abusive, au cercle après un dunk – n’était pas antisportive.

✅ Markus Howard. Avec ses 16 points à 5/8 à 3-pts en deuxième quart-temps, il a mis la tête des Spurs sous l’eau. Il fut le symbole d’un banc efficace, pour une fois pour les Nuggets, et on peut ajouter Bones Hyland à cette réussite. Ce dernier a inscrit 11 points dans ce même quart-temps, avec trois paniers primés. Les deux hommes termineront avec 35 points au total et ont parfaitement secondé Jokic.

⛔ Le cinq majeur des Spurs. Si les Nuggets ont dominé, c’est aussi parce qu’ils ont été aidés par les titulaires des Spurs, totalement à côté de la plaque en début de match, puis au retour des vestiaires. Les joueurs de Gregg Popovich, déjà dans le dur en deuxième quart-temps, encaissent un 13-1 en quatre minutes pour commencer la seconde période. Comme il y avait déjà 16 points d’écart à la pause, le match fut donc plié après ce passage à vide.

LA SUITE

San Antonio (9-16) : « back-to-back » avec la réception des Pelicans ce dimanche soir.

Denver (13-3) : retour enfin à la maison pour les Nuggets, après sept matches loin de Denver, avec la réception des Wizards lundi soir.