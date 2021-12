Stats & Highlights | Le réveil des Suns, la souffrance des Celtics, la délivrance pour les Kings

Comme les dynamiques sont inversées, les Knicks viennent de doubler les Celtics au classement de la conférence Est. Les premiers sont sur trois victoires de suite, les seconds trois revers de rang.

Ce sont les Clippers qui ont profité d’une équipe de Boston en difficulté pour se relancer. Même constat à Phoenix qui retrouve le goût de la victoire après deux défaites d’affilée. Enfin, les Kings ont battu au buzzer les Mavs.

Detroit – New York : 85-94

Malgré une faible équipe de Detroit, lourdement plombée par le Covid-19, les Knicks ont mis du temps à faire la différence. Certes, New York était devant à la pause, mais les Pistons passent un 11-0 pour commencer le troisième quart-temps, puis un 14-2.

Les troupes de Tom Thibodeau encaissent et restent dans le match. En dernier quart-temps, ils frappent avec un 14-0, avec 10 points d’Alec Burks (34 points). Les Pistons sont maintenus à 14 unités dans ce dernier acte et s’inclinent pour la quatrième fois de suite et la 18e en 19 matches…

Pistons / 85 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval S. Bey 43 9/19 6/13 8/8 0 9 9 3 2 0 3 1 -1 32 32 L. Garza 39 1/10 1/4 1/2 4 5 9 2 2 1 0 1 +14 4 7 F. Jackson 14 1/4 1/4 0/0 0 2 2 1 2 1 0 1 -3 3 5 H. Diallo 39 13/19 1/2 4/7 2 11 13 4 6 4 4 0 +7 31 39 D. Walton Jr. 37 3/10 2/6 0/0 0 0 0 9 4 1 5 2 +15 8 8 C. Diallo 9 0/2 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 -23 0 1 J. Robinson 11 1/4 1/2 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -24 3 0 D. Sirvydis 4 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 -6 0 -1 T. Palmer 17 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 2 1 1 0 -12 0 1 C. Stanley 27 2/10 0/3 0/0 1 3 4 0 3 2 3 0 -12 4 -1 Total 30/81 12/35 13/17 8 35 43 19 23 11 17 5 85 Knicks / 94 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Randle 26 2/11 0/3 1/1 3 7 10 5 2 2 3 0 -27 5 10 M. Robinson 20 3/7 0/0 1/3 6 1 7 1 1 0 3 0 -22 7 6 K. Walker 20 1/5 0/2 0/0 0 2 2 2 0 0 3 0 -21 2 -1 R. Barrett 25 5/12 1/4 4/4 0 7 7 1 1 0 1 1 -29 15 16 Q. Grimes 13 0/5 0/5 0/0 0 1 1 0 2 1 1 0 -17 0 -4 O. Toppin 22 3/5 0/1 3/4 0 4 4 1 1 1 0 0 +36 9 12 T. Gibson 28 1/2 0/0 2/2 2 6 8 2 2 1 0 4 +31 4 18 M. McBride 25 0/4 0/1 0/0 0 4 4 3 2 2 1 0 +39 0 4 A. Burks 27 12/17 5/8 5/5 0 4 4 2 2 3 3 0 +28 34 35 I. Quickley 35 4/13 2/7 8/8 0 1 1 2 1 1 1 0 +27 18 12 Total 31/81 8/31 24/27 11 37 48 19 14 11 16 5 94

Boston – LA Clippers : 82-91

Tout devient plus difficile quand on est incapable de marquer de loin, et qu’on continue pourtant de tirer dans tous les sens. En shootant à 4/42 à 3-pts face aux Clippers, les Celtics l’ont prouvé. Menés de 10 points en troisième quart-temps, les joueurs d’Ime Udoka reviennent avec un 12-2.

Mais le dernier quart-temps est un calvaire derrière l’arc, avec un affreux 1/18. Les Clippers entament parfaitement ce moment avec un 9-2. Eric Bledsoe, avec 10 points, fait ensuite la différence. Troisième défaite de suite du côté de Boston.

Celtics / 82 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval A. Horford 37 3/14 0/7 3/4 2 8 10 8 4 2 1 3 +4 9 19 R. Williams III 28 8/10 0/0 0/0 10 4 14 1 0 0 0 2 -20 16 31 P. Pritchard 34 2/10 0/5 0/0 1 2 3 3 3 0 1 0 -25 4 1 J. Brown 40 13/36 1/13 3/5 2 6 8 0 3 2 3 0 -2 30 12 R. Langford 27 2/6 0/3 0/0 2 2 4 0 0 0 0 1 -13 4 5 G. Williams 21 2/6 2/3 0/0 4 1 5 1 3 1 2 0 0 6 7 S. Hauser 7 1/3 1/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 +2 3 3 J. Richardson 32 3/11 0/5 0/0 0 2 2 3 3 3 1 1 -7 6 6 B. Thomas 14 1/5 0/3 2/2 0 3 3 3 0 0 0 0 +16 4 6 Total 35/101 4/42 8/11 21 29 50 19 16 8 8 8 82 Clippers / 91 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval M. Morris Sr. 38 9/21 0/5 5/6 0 10 10 2 2 1 1 0 +12 23 22 I. Zubac 31 0/3 0/0 1/2 5 9 14 1 0 0 2 1 +19 1 11 E. Bledsoe 32 6/15 2/3 3/3 1 3 4 4 3 2 2 0 +24 17 16 T. Mann 36 7/11 2/4 1/2 2 3 5 3 1 0 2 0 +19 17 18 L. Kennard 36 6/14 5/10 0/0 0 4 4 4 2 1 2 2 +4 17 18 J. Winslow 12 0/5 0/2 0/0 0 3 3 0 1 0 1 0 -6 0 -3 S. Ibaka 9 1/2 0/0 2/2 0 3 3 0 1 0 4 0 -12 4 2 X. Moon 11 0/4 0/1 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 -5 0 -1 A. Coffey 28 3/4 2/3 0/0 1 2 3 3 0 1 0 1 0 8 15 K. Johnson 8 1/2 0/0 2/2 0 0 0 0 1 0 0 0 -10 4 3 Total 33/81 11/28 14/17 9 40 49 17 12 5 14 4 91

Phoenix – Oklahoma City : 115-97

Privé de Shai Gilgeous-Alexander (touché à la cheville), le Thunder n’avait pas son arme principale pour lutter face aux Suns. Oklahoma City s’est accroché pendant trois quart-temps, avant de céder dans le dernier.

Devin Booker y a inscrit 9 de ses 38 points, qui lui permettent ainsi de dépasser les 10 000 unités en carrière, et Phoenix a largement dominé ce dernier acte, 30-16. Les finalistes 2021 retrouvent le bon chemin après deux défaites de rang.

Suns / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Johnson 23 5/10 2/5 0/0 3 3 6 1 3 0 1 0 -6 12 13 M. Bridges 33 2/6 1/4 0/0 1 6 7 2 2 1 2 0 +10 5 9 J. McGee 23 4/7 0/0 8/12 1 7 8 0 4 0 3 2 -2 16 16 C. Paul 32 4/9 0/1 2/2 2 3 5 5 1 2 2 0 0 10 15 D. Booker 36 12/24 6/12 8/10 1 6 7 5 1 0 1 2 +18 38 37 J. Smith 25 4/7 0/1 3/4 5 9 14 0 1 1 2 2 +20 11 22 E. Terry 1 0/2 0/0 0/0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 C. Hutchison 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 +7 0 0 C. Payne 31 7/13 2/4 0/0 1 1 2 7 2 1 1 0 +30 16 19 L. Shamet 28 3/10 1/7 0/0 1 2 3 1 1 2 1 1 +13 7 6 Total 41/88 12/34 21/28 17 38 55 22 15 7 14 7 115 Thunder / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Roby 19 4/6 2/3 0/0 1 2 3 1 6 0 1 0 -2 10 11 L. Dort 35 3/18 0/7 3/4 1 4 5 4 3 1 1 1 -14 9 3 P. Watson 37 5/9 1/5 0/0 0 6 6 2 1 0 1 0 -15 11 14 T. Jerome 35 9/22 1/6 5/6 5 3 8 5 3 3 2 0 -3 24 24 A. Wiggins 39 10/19 1/5 1/1 2 6 8 1 2 2 2 0 -7 22 22 J. Hoard 2 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 0 0 K. Williams 7 0/1 0/1 0/0 0 1 1 2 0 0 2 0 -4 0 0 D. Favors 12 0/2 0/0 0/0 2 0 2 1 3 0 0 0 -15 0 1 M. Muscala 15 4/9 2/4 3/3 2 3 5 1 4 0 0 0 +3 13 14 O. Sarr 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 T. Maledon 18 1/4 0/2 2/2 0 4 4 1 1 0 0 0 -15 4 6 S. Hopson 18 2/5 0/1 0/0 1 1 2 1 1 0 2 0 -6 4 2 R. Edwards 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 Total 38/96 7/35 14/16 14 31 45 19 24 6 11 1 97

Sacramento – Dallas : 95-94

Les Mavericks peuvent avoir des regrets. Plusieurs fois, ils ont eu le contrôle de la partie, et même encore dans les ultimes secondes. Après avoir bien commencé, les Texans ont été largement dominés en deuxième quart-temps. Menés de 13 points en troisième quart-temps, ils remontent avec un 20-6.

Dans les 30 dernières secondes, les hommes de Jason Kidd mènent de deux points et font un stop important. Sauf que la possession suivante, ils se manquent et les Kings ont une dernière chance. De’Aaron Fox trouve Chimezie Metu à 3-pts, tout seul dans un coin. Ça tombe dedans et le Golden 1 Center explose.