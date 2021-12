Le Jazz du duo Gobert – Whiteside enfonce Portland

En début de saison, Portland réussissait encore à se maintenir au classement de la conférence Ouest grâce à son bilan à domicile. Mais, avec sept joueurs en protocole sanitaire, plus Chauncey Billups, les Blazers sont en train de couler à pic. À domicile comme à l’extérieur…

Face à Utah, Portland a dû courir après le score tout le match. À part pour une incartade à -6 en 3e quart, le Jazz a mené sa barque sereinement derrière une domination sans partage dans le secteur intérieur, symbolisé par la réussite affolante de Rudy Gobert (22 points, 14 rebonds) et Hassan Whiteside (15 points, 11 rebonds).

C’est la cinquième victoire de rang pour Utah, solide 3e à l’Ouest, alors que Portland accuse de son côté une troisième défaite d’affilée, la 10e en 13 matchs sur le mois de décembre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Utah comme à l’entraînement. Le Jazz s’est senti comme à la maison en Oregon, avec un 16-3 d’entrée qui lui a permis de mener au score de bout en bout dans ce match. Si Portland a eu quelques coups de chaud pour revenir sous la barre des 10 points de débours, Utah n’a jamais vraiment été inquiété, inscrivant 36 points dès le premier quart, puis 69 en première mi-temps et ce à 70% de réussite aux tirs. Le Jazz a compté jusqu’à 22 points d’écart en fin de match, n’ayant pas à forcer son talent. Autant dire, comme à l’entraînement !

– Portland toujours aussi nul défensivement. Dominés 68 à 30 dans les points inscrits dans la peinture face à Kristaps Porzingis et les Mavs l’autre soir, les Blazers ont réussi à faire encore pire hier soir face au Jazz du duo Rudy Gobert – Hassan Whiteside : 74 à 30 ! Avec le seul Larry Nance Jr. pour essayer de contenir ces deux géants, la raquette de Portland a encore été prise d’assaut. Sans grande résistance…

– De la frustration pour Damian Lillard ? Revenu à 6 point au milieu du 3e quart grâce à un 3-points de son meneur, Portland n’a jamais réussi à faire mieux par la suite. Au contraire, le « franchise player » des Blazers a écopé d’une faute technique à cinq minutes de la fin, avant d’être rappelé sur le banc par Scott Brooks, le coach intérimaire alors que Chauncey Billups (et 7 joueurs) sont encore en protocole sanitaire. La solidité des Blazers à domicile n’est plus qu’un vieux souvenir et Damian Lillard commence logiquement à montrer des signes de frustration alors que son équipe s’enfonce de plus en plus au classement.

TOPS/FLOPS

✅Rudy Gobert. Avec 22 points, 14 rebonds et 2 contres, Rudy Gobert a fait son match. Il a encore été bougrement efficace avec un 8/10 aux tirs, profitant à plein de la faiblesse intérieure adverse. Seul petit bémol à sa soirée, son « petit » 50% aux lancers à 6/12. Son total de points aurait facilement pu être revu à la hausse…

✅Hassan Whiteside. Ancien de la maison, où il n’a pas laissé de souvenirs impérissables, Hassan Whiteside a pour le coup signé un très joli match dans son nouveau rôle de doublure de Rudy Gobert. Avec 15 points et 11 rebonds en 16 minutes seulement, il a rentabilisé son temps de jeu, comme à son habitude cette saison. Comme son titulaire, il a par contre laissé des lancers en route (3/7).

✅Norman Powell. Certainement remonté après son tout petit match face à Dallas, Norman Powell a marqué 25 points rien qu’en première mi-temps, soit le meilleur total pour un joueur de Portland cette saison. Auteur de 32 points au final, comme Damian Lillard, il n’a pas réussi à tenir le rythme du Jazz en deuxième mi-temps…

⛔Anfernee Simons. Alors que Portland n’a compté que 3 joueurs à 10 points ou plus, Anfernee Simons aurait été bien inspiré d’apporter son soutien au scoring. Mais à 3/13 aux tirs dont 1/4 à 3-points, le protégé de Dame est tout simplement passé à côté de son match (tout comme Nassir Little).

⛔Joe Ingles. Inséré dans le cinq majeur en l’absence de Donovan Mitchell, Joe Ingles a terminé le match à 5 points à 1/3 aux tirs. Rien de transcendant, mais ce qui l’est encore moins, c’est que l’international australien termine avec plus de balles perdues (4) que de passes (3) et même de rebonds (3). Un tout petit effort pour Jinglin’ Joe. Mais bon, la victoire est au bout.

LA SUITE

Portland (13-21) : à l’extérieur pour y affronter les Lakers dans la nuit de vendredi à samedi.

Utah (25-9) : retour à la maison après ce court « road trip » pour accueillir les Wolves dans la nuit de vendredi à samedi.