Kristaps Porzingis et les Mavericks en balade à Portland

Les Mavs restaient sur deux défaites consécutives, bien amoindris sans Luka Doncic et six joueurs coincés dans le protocole sanitaire. Mais une visite dans l’Oregon les aura remis dans le droit chemin.

Face à une équipe de Portland elle aussi largement affaiblie (privée de sept joueurs, plus leur coach), Kristaps Porzingis et Dwight Powell ont tous deux réussi leur meilleur match de la saison, le premier à 34 points et 9 rebonds, et le second à 22 points à 9/11 aux tirs. La raquette de Portland ouverte aux quatre vents, Dallas a dominé les débats après un deuxième quart à sens unique.

Si Damian Lillard (26 points) et Nassir Little (20 points, 10 rebonds) ont essayé de sauver les apparences, Portland s’incline lourdement et logiquement (132-117).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Blazers ont tenu un quart temps. Sans leur coach, Chauncey Billups, les Blazers ont réussi à s’accrocher en premier quart, mais dès le deuxième, face à l’ouragan Porzingis (17 points dans la période), ils ont craqué et n’ont jamais pu revenir au score. Autorisant les Mavs à tirer à 15/21 soit 71% dont 6/9 à 3-points soit 67% dans ce deuxième quart « portes ouvertes » (38 à 24), Portland a encore montré les multiples failles qui lézardent son collectif, largué à -20 pendant quasiment toute la deuxième mi-temps…

— Dallas dominateur à l’intérieur. Ce match peut se résumer à cette statistique des points inscrits dans la peinture, avec Dallas qui emporte ce duel dans la plus grande des facilités : 68-30 ! Derrière Porzingis et Powell qui n’ont eu qu’à conclure en bout de chaîne, tous deux auteurs de leur meilleur match de la saison, les Mavs se sont amusés tout le match. Même Marquese Chriss, coupé par Portland après la présaison, s’est fendu d’un gros dunk dans le « garbage time » prolongé en dernier quart !

— La défense de Portland aux abonnés absents. Encaissant 38 points en deuxième quart, 72 points à la mi-temps et 106 après trois quart-temps, la défense de Portland a encore été remarquable par sa nullité. La moindre accélération de Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith ou Frank Ntilikina a mis à mal les Blazers. Josh Green (9 points, 10 passes) a fait tourner en bourrique ses adversaires avec son intensité et sa rapidité sur les coupes ligne de fond. Sans aucune résistance, à l’extérieur comme à l’intérieur, Portland semble attendre la saison des transferts…

TOPS/FLOPS

✅ Kristaps Porzingis. Auteur de 17 de ses 34 points en 2e quart, Kristaps Porzingis a connu une soirée des plus tranquilles. À 12/21 aux tirs, le géant letton a eu tous les tickets shoot qu’il voulait et il a pu profiter des nombreux espaces laissés par la défense de Portland pour dominer sans forcer, et réaliser son « season high ».

✅ Dorian Finney-Smith. Avec 14 points, 9 rebonds et 5 passes, Dorian Finney-Smith a réalisé un match complet, sans rien avoir à forcer à 5/8 aux tirs. Très propre offensivement, il a également abattu son travail habituel en défense, en enquiquinant comme il faut Damian Lillard et Norman Powell.

✅ Dwight Powell. Symbole de la domination outrageuse des Mavs dans la peinture, Dwight Powell termine à 22 points à 9/11 aux tirs, pour la plupart pris entre 20 et 30 cm du cercle. En bout de chaîne des systèmes texans, il s’est régalé de caviars toute la soirée pour produire son meilleur match au scoring de l’année.

⛔ Norman Powell. Pour Norman Powell en revanche, c’était la soupe à la grimace, avec un match à 15 points mais à 3/12 aux tirs, et sans aucune influence sur son club. Dégainant à tort et à travers dans le jeu sans réelle direction des Blazers, il a clairement manqué de discernement.

⛔ Damian Lillard. Comme son comparse Powell, Damian Lillard a beaucoup tenté à l’extérieur, et s’il a pu amortir ses multiples ratés en allant chercher ses points aux lancers (13/14), Dame est encore passé à côté hier soir. À 26 points mais 5/15 aux tirs, il a beaucoup porté la balle pour très peu de création au final. Ses 5 passes sont ainsi contrastées par 5 balles perdues, et beaucoup de mauvais choix en attaque en général.

LA SUITE

Dallas (16-17) : les Mavs poursuivent leur « road trip » avec la troisième de leurs six étapes, à Sacramento ce mercredi.

Portland (13-20) : réception du Jazz dans la nuit de mercredi à jeudi.