Terry Rozier frappe encore face aux Pacers

Les Hornets ont repris du poil de la bête sur le parquet d’Indiana en décrochant leur dixième victoire de la saison à l’extérieur. Les troupes de James Borrego ont réalisé le coup parfait en prenant leurs distances dès le début du match et en tenant bon jusqu’à la fin, emmenés par leur tandem Ball-Rozier.

Terry Rozier a montré la voie en scorant 13 points en premier quart-temps afin de mettre son équipe sur les bons rails (16-28). Indiana a tenté de s’accrocher en s’appuyant sur Chris Duarte et sur les missiles de la paire Holiday-Sabonis, jusqu’à ce que « Scary Terry » ne revienne mettre son grain de sel aux côtés de LaMelo Ball et Gordon Hayward pour refaire un écart, avec un dunk pour Hayward et un panier à une seconde de la pause pour Ball qui a offert 14 longueurs d’avance aux Hornets (57-71).

Le tandem Ball-Rozier a encore tenu la baraque au retour des vestiaires face au retour des Pacers, encore impulsé par la paire Holiday-Sabonis, bien aidée par Caris LeVert. Le dunk et le 3-points d’Oshae Brissett a remis la pression sur Charlotte en fin de troisième quart (82-87) avant que Gordon Hayward ne réponde dans la foulée derrière l’arc.

Charlotte a ensuite su conclure avec application en privant Indiana d’un passage euphorique qui aurait pu tout chambouler. LaMelo Ball, Terry Rozier et Kelly Oubre Jr. ont fait le nécessaire pour scorer à chaque fois que les locaux se rapprochaient un peu trop dangereusement. Après deux missiles à 3-points, c’est par trois lancers que Terry Rozier, MVP du match, a définitivement mis fin au suspense (108-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le sérieux des Hornets. Mener confortablement en début de partie sur un match à l’extérieur n’est pas toujours un cadeau. Or les Hornets ont parfaitement su gérer leur écart bâti en premier quart-temps et ont su contenir les vagues successives jusqu’à la fin, s’en remettant à « Scary Terry » pour finir le job dans le « money-time », lorsque Indiana a jeté ses dernières forces dans la bataille.

– La bête noire des Pacers. Indiana en est déjà à trois revers cette saison face à Charlotte. Les Pacers s’étaient inclinés à la dernière seconde lors du premier match de la saison en Caroline du Nord (123-122) puis 121-118 un mois plus tard avec un bourreau nommé LaMelo Ball à chaque fois. Pour leur première opposition à Indianapolis, les Pacers auront encore échoué de peu.

TOPS/FLOPS

✅ Terry Rozier. En manque de constance depuis le début de saison, Terry Rozier est sur le retour depuis deux matchs. Auteur de son meilleur match de l’exercice 2021-/22 cette nuit (35 points, 7 rebonds, 3 passes décisives) l’arrière a été important dans les moments clés du match, pour lancer les siens d’abord, puis lorsque Indiana a tenté de rattraper Charlotte dans le « money-time ». Ses deux missiles à 3-points et ses trois lancers ont ainsi achevé les espoirs des locaux.

✅ LaMelo Ball. Le sophomore se relance aussi. Habitué à bien jouer contre les Pacers, le meneur a encore été au rendez-vous en se muant en principal lieutenant de Terry Rozier. Dans un bon soir malgré ses quatre ballons perdus, il a terminé à une offrande du triple-double, compilant 21 points, 12 rebonds et 9 passes.

✅ ⛔ Domantas Sabonis. À l’image de la prestation d’Indiana, si près et en même temps si loin des Hornets cette nuit. Le leader de la formation de Rick Carlisle aurait pu être le héros du match si celui-ci avait fini par basculer du côté des locaux. Même s’il a contribué à relancer son équipe (15 points, 18 rebonds, 7 passes décisives), l’intérieur a aussi manqué de belles occasions par sa maladresse (3/9 au tir dont 1/5 à 3-points… 8/14 au lancer-franc) et ses 6 ballons perdus qui ont fait mal à son équipe.

LA SUITE

Indiana (14-21) : les Pacers enchaînent avec la réception de Chicago demain après-midi.

Charlotte (19-17) : les Hornets ont droit à un break de trois jours avant de recevoir les Suns dimanche.