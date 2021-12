Ja Morant (41 pts) remporte son duel avec LeBron James (37 pts)

Peu de parieurs auraient imaginé les Grizzlies avec une bonne tête d’avance au classement devant les Lakers, alors que l’on se rapproche de la mi-saison. En s’imposant à domicile cette nuit, Memphis a consolidé son impressionnante 4e place à l’Ouest, en comptant désormais cinq victoires d’avance sur ses adversaires du soir. Ces derniers ne sont désormais plus très loin d’être éjectés du Top 8 de la conférence…

Portés par un LeBron James encore en grande forme, et particulièrement adroit de loin, les visiteurs ont pourtant fait la course en tête pendant la majorité de la partie. Les Lakers, qui ont relancé Dwight Howard dans leur cinq, ont pris les commandes dès le premier quart-temps (23-30) et ne les ont pas lâchées dans les deux périodes suivantes.

L’écart en faveur des Californiens a grimpé jusqu’à 14 unités (66-80) dans les dernières minutes du troisième quart-temps. C’est ici que Desmond Bane, à la peine avec son tir dans l’ensemble, a retrouvé de l’adresse pour soutenir un Ja Morant très inspiré derrière l’arc.

Ses deux paniers primés de suite ont permis à Memphis de prendre trois possessions d’avance (99-92) à quatre minutes du terme. La défense des Grizzlies fera la différence pour faire déjouer les Lakers dans le « money time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « money time » manqué des Lakers. Après deux mauvais choix de suite de Russell Westbrook (finition ratée et passe interceptée), David Fizdale a dû se résoudre à le sortir temporairement à cinq minutes de la fin. Auteur d’un nouveau triple-double, il a manqué l’immanquable en transition, trois minutes plus tard, son équipe étant menée de trois points… Outre ces bévues, il faut noter les efforts défensifs des Grizzlies, à l’instar du contre de Jaren Jackson Jr. sur le tir dans le corner d’Avery Bradley ou la grosse séquence défensive dans la foulée, avec 20 secondes à jouer, qui a conduit à l’interception d’une passe téléphonée de LeBron James.

– Une énorme différence aux lancers-francs. C’est déjà la quatrième fois cette saison que Russell Westbrook, pourtant très attiré par le cercle, ne shoote pas le moindre lancer-franc. Le constat est symptomatique d’une équipe des Lakers qui n’a obtenu que… huit lancers sur l’ensemble de ce match. Ce total contraste largement avec le 24/29 des Grizzlies en la matière. Manquant d’agressivité, les Lakers n’ont ainsi provoqué que 11 fautes.

– La communion de Ja Morant avec son public. Après trois déplacements de suite, le meneur retrouvait le FedExForum pour la première fois depuis les critiques formulées par certains fans à son égard. On a bien senti que le meneur avait envie de se nourrir d’une énergie positive des locaux, en n’hésitant pas à taper dans les mains des spectateurs du premier rang après un panier marqué. Son public a répondu avec des « MVP ! »

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. Il a inscrit 25 de ses 41 points en seconde période, dont 14 dans le troisième quart-temps. Après un passage de quelques minutes sur le banc à l’entame du quatrième, il est revenu avec de la dynamite dans les jambes puisqu’il a inscrit 11 des 15 derniers points de son équipe. Sérieux candidat au prochain All-Star Game, il a compensé sa maladresse près du cercle par un impeccable 6/7 de loin. Autre petit bémol, ses six ballons perdus qui auraient pu coûter cher dans le final.

✅ LeBron James. Sixième match de suite à 31 points ou plus pour celui qui fête aujourd’hui… ses 37 ans. Contraint de prendre les choses en main sans Anthony Davis, il tourne à 35 points, 10 rebonds et 6.5 passes de moyenne sur cette séquence. Malheureusement pour lui, ses Lakers viennent de perdre six matches sur sept…

⛔ Le banc des Lakers. Après son gros match de la veille à Houston, Carmelo Anthony a replongé dans la maladresse. Ses partenaires de banc n’ont pas été plus inspirés et leur impact sur le score a été particulièrement négatif. Les remplaçants des Grizzlies n’ont pas beaucoup plus brillé en attaque mais Tyus Jones a eu un impact très positif, tout comme le Français Killian Tillie, auteur de quelques « hustle play » remarquées dans le dernier quart-temps.

JA BRILLE DEVANT LEBRON

Auteur de 41 points cette nuit, Ja Morant en avait inscrit 40 en octobre dernier face à ces mêmes Lakers. Il est ainsi devenu le deuxième joueur à finir plusieurs matches avec au moins 40 points en affrontant LeBron James dans la même saison. L’autre joueur à y être parvenu, en 2012, est un certain Carmelo Anthony, du temps où il jouait aux Knicks, alors que son coéquipier actuel évoluait au Heat.

LA SUITE

Grizzlies (22-14) : réception des Spurs, vendredi.

Lakers (17-19) : réception des Blazers, vendredi.