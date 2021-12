Chicago, force 5

Les Bulls veulent ravir leurs fans, et la bande de Nikola Vucevic joue un basket léché, déjà appliqué, des deux côtés du parquet. Le cinq majeur ne rate quasiment, et met la pression aux visiteurs venus de Géorgie.

Les locaux n’enlèvent pas le pied de l’accélérateur, et la « seconde unit » fait un superbe travail, avec un Ayo Dosumnu qui marque les esprits des deux côtés du terrain. Zach LaVine et Javonte Green se régalent en attaque, et Nikola Vucevic gobe rebond sur rebond (12 à la pause) pour donner un coup de boost aux siens, et mettre les Hawks dans les cordes, les laissant sonnés à la pause (74-53).

Zach LaVine continue son show dès l’entame de la seconde période, et allume de loin pour mettre un nouveau coup de bambou sur la nuque des pauvres faucons. L’ancien dunkeur fou d’UCLA est inarrêtable, et ses coéquipiers le servent en permanence dans les meilleures positions.

Chicago est en mode « contrôle total des opérations », mais ne se repose pas sur ses lauriers pour autant. Le banc des Hawks est médusé face au superbe collectif des Bulls, et les seconds couteaux font ce qu’ils peuvent pour ne pas que l’addition soit encore plus salée. Les hommes de Windy City s’imposent (131-117) donc sans trembler.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 16/22 soit 76.2% de réussite aux tirs au premier quart-temps ! Les Bulls étaient en feu lors du premier quart-temps, en mettant une pluie de tirs sur une équipe d’Atlanta qui ne pouvait que constater les dégâts. 76,2% de réussite aux tirs, et 38 points marqués, ce qui constitue le premier quart temps le plus prolifique des Bulls depuis le début de la saison. Zach LaVine et compagnie avaient ajusté la mire !

– 36-17, la claque du second quart. Les Bulls ont joué à un niveau très élevé en première période, et les visiteurs en ont payé les pots cassés. Résultat : un second quart-temps durant lequel Trae Young et compagnie ont pris une claque, 36-17, et n’ont pas réussi à calmer les ardeurs de leurs hôtes. Clint Capela, trop seul en défense, n’a pas pu éviter aux siens de prendre la grêle dans l’Illinois durant la première période…

– Les Bulls dans le partage ! Avec 38 passes décisives, Chicago a donné et beaucoup partagé la gonfle. Coby White a distribué des cadeaux de Noël aux retardataires (12 offrandes), et DeRozan a senti l’esprit des fêtes monter en lui (8 passes). Tout le monde a mangé du caviar côté Bulls !

TOPS/FLOPS

✅ Zach LaVine. Le voltigeur n’a pas fait dans la demi-mesure face aux Hawks. 25 points, avec un très bon 10/13 aux tirs, 5 passes et 2 rebonds. Zach LaVine a sorti une prestation très solide, se montrant très intelligent dans ses choix en attaque, et faisant les efforts en défense. Il est bien loin le temps du dunkeur unidimensionnel de UCLA et du joueur monté sur ressorts des Wolves, qui ne savait pas trop quoi faire sur le parquet en dehors d’utiliser ses qualités athlétiques… Un vrai virage à 180 degrés pour lui !

✅ Nikola Vucevic. Avec 16 points et 20 rebonds, le Monténégrin francophile a les crocs, et son équipe voit la meilleure version de « Vooch » depuis plusieurs matches déjà. En progression en défense, et très à l’aise dans le système de jeu des Bulls, le pivot se sent comme un poisson dans l’eau dans ce collectif qui tourne actuellement à plein régime. Avec son QI basket largement au-dessus de la moyenne, il aide aussi à faire briller ses coéquipiers. Un vrai troisième larron en chef derrière Zach LaVine et DeMar DeRozan.

⛔ Lance Stephenson. Hors de forme, pas inspiré en attaque, l’ancien gloire des lycées ne brille pas. Son retour dans la ligue a donné le sourire aux nostalgiques, mais s’il continue sur cette lancée, il ne devrait pas y faire long feu après ce passage de « circonstance » dû aux ravages de la pandémie dans les effectifs.

LA SUITE

Chicago (22-10) : à l’extérieur pour y affronter en back-to-back les Pacers (nuit de jeudi à vendredi, à 03h).

Atlanta (15-19) : en déplacement, pour y affronter les Cavaliers (nuit de vendredi à samedi, à 01h30).