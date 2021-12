Les Lakers font leurs adieux au Staples Center dans l’inconnu

La franchise avait mis les petits plats dans les grands pour cette soirée spéciale. Pour le dernier match dans leur salle sous l’appellation « Staples Center », avant qu’elle ne devienne la Crypto.com Arena, les Lakers avaient préparé une surprise aux spectateurs présents, présentant à la mi-temps les six trophées de champions remportés dans la salle par le club depuis 2000 (cinq en réalité, puisque celui de 2020 a été gagné dans la « bulle » d’Orlando…), leur offrant également un t-shirt souvenir pour la postérité.

Malheureusement, et bien que les Angelinos étaient encore dans le match à la mi-temps, le résultat final (défaite 110-138) a complètement plombé la célébration, avec des Spurs qui ont ridiculisé leurs adversaires au terme d’une seconde mi-temps à 72 points inscrits.

Une défaite embarrassante pour les Lakers, avec une défense aux abonnés absents. Certes privés d’Anthony Davis et Avery Bradley, LeBron James et ses coéquipiers n’ont su protéger ni leur cercle ni leur ligne à 3-points (46% de réussite sur les tirs primés pour les Spurs) et ont encaissé 33 points minimum dans chacun des quatre quart-temps !

Dans l’inconnu

Cette défaite vient clôturer une semaine complètement ratée des Lakers. Alors qu’ils avaient remporté quatre de leurs cinq matchs la semaine précédente, les hommes de Frank Vogel, et de David Fizdale par intérim, se sont inclinés quatre fois en autant de rencontres cette semaine.

Avec les blessures et les quarantaines liées au Covid-19, les Lakers doivent s’adapter, comme beaucoup d’équipes. Mais le « supporting cast » derrière le duo LeBron James – Russell Westbrook est très inquiétant, avec une attaque complètement à l’arrêt et qui manque de systèmes, ainsi qu’une défense qui ne compense pas du tout de l’autre côté.

LeBron James, amer, ne pouvait que se lamenter des eaux troubles dans lesquelles sa formation navigue depuis plusieurs jours.

« On est dans l’inconnu » regrettait-il. « On a tellement d’absents. On fait sans notre coach aussi, c’est un autre leader dont on doit se passer. On prend des coups, c’est de la survie. »

La saison n’a effectivement pas été de tout repos pour les « Purple & Gold ». Plombés par les blessures et les mises à l’isolement depuis deux mois, ils peinent logiquement à faire preuve de régularité. Et la suite ne va pas être de tout repos puisqu’ils enchaînent dès demain, pour leur « Christmas Game » et la première de leur antre sous sa nouvelle appellation, face à des Nets qui ont enregistré des renforts au meilleur des moments.