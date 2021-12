Les Spurs découpent les Lakers pour leur dernière au Staples Center

Habitués à enchaîner une victoire puis une défaite ces dernières semaines, les Spurs viennent d’enquiller un deuxième succès marquant au Staples Center. Après les Clippers, les Lakers n’ont pas résisté à la force collective des Texans qui remontent la pente : ils ont remporté 9 de leurs 14 dernières sorties !

Les visiteurs n’ont pas tardé à trouver leur confort dans cette partie. Après des premières minutes équilibrées, ils ont pris un peu moins de 10 points d’avance pour finir le premier quart-temps (24-33). Loin d’être insurmontable, cette différence ne va pas vraiment être remise en cause par les Lakers, menés de 11 points à la pause (55-66), malgré un LeBron James déjà au-delà des 20 points inscrits.

Dans le troisième quart-temps, Russell Westbrook a pris le relais au « scoring ». Mais son équipe étant incapable de contenir l’attaque adverse, les Lakers restaient encore à la traîne à l’entame de la dernière période (92-105).

San Antonio, qui n’a pas inscrit moins de 33 points dans chaque quart-temps, a poursuivi son gros effort dans les douze minutes suivantes, durant lesquelles les Lakers ont fini par exploser.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’écart sur le plan collectif. 33 passes décisives pour 46 paniers marqués. Un très joli ratio pour les hommes de Gregg Popovich qui venaient de battre leur record de saison face aux Clippers (37 passes). Cette envie de partager le cuir s’est vue tout au long de la soirée, là où les Lakers se sont d’abord reposés sur leurs individualités. Une action l’a bien symbolisé : LeBron James seul dans le corner en semi-transition, face à cinq Spurs, « contraint » de shooter (et de rater) alors qu’aucun de ses partenaires n’avaient encore franchi la ligne médiane…

– L’écart en termes d’adresse. Où sont passés les shooteurs des Lakers ? David Fizdale a encore limité le temps de jeu de ses pivots pour privilégier les joueurs de plus petite taille. Aucun de ceux-là n’a répondu présent derrière la ligne à 3-points (5/27). Tout l’inverse de Spurs qui, grâce à de belles séquences de circulation de balle, ont shooté avec bien plus d’efficacité (18/39). Cette adresse, couplée aux 11 lancers-francs de plus inscrits, a fait la différence car les Lakers ont rentré quasiment autant de tirs (au total) dans le jeu que leurs adversaires.

– L’écart chez les remplaçants. Là encore, écart abyssal. Pas un homme du banc des Lakers n’a atteint la barre des 10 points inscrits. Carmelo Anthony est à la peine avec son tir et le soufflé Isaiah Thomas est bien retombé. Tout l’inverse côté Spurs avec un exceptionnel Keita Bates-Diop et de très bons Jock Landale et Lonnie Walker.

TOPS/FLOPS

✅ Keita Bates-Diop. Son précédent record en carrière à 22 points ? Pulvérisé ! Hormis deux petits points lâchés sur la ligne des lancers-francs, l’ailier fort a signé le match parfait en ne ratant pas un seul tir dans le jeu. Profitant des bons ballons distribués par ses arrières et grâce à son sens du placement, il s’est régalé dans la raquette adverse.

✅ Derrick White. Alors que Dejounte Murray était dans le dur avec son tir, l’arrière a été le plus inspiré en terme d’adresse longue-distance. Il a également été important à la création avec ses 7 passes décisives. Solide rencontre dans l’ensemble.

✅ LeBron James. Bien seul capitaine de navire… Encore mobilisé sur le poste de pivot, il s’est démultiplié sur le plan offensif, en passant sa soirée à attaquer le cercle, son tir à 3-points ne rentrant pas non plus. Ses efforts ont été vains tant son équipe n’a jamais su élever son intensité défensive.

✅ ⛔ Russell Westbrook. L’un des rares soutiens offensifs de James. Il a notamment sorti un très gros troisième quart-temps avec de multiples attaques de panier lui aussi. Mais au-delà de ses cinq ballons perdus, le meneur a encore pêché dans son placement défensif, « oubliant » plus d’une fois son joueur en transition, ce qui a coûté un paquet de points aux Lakers.

LE STAPLES CENTER, C’EST FINI !

C’était officiellement la dernière du « Staples Center » pour les Lakers, qui joueront désormais à la Crypto.com Arena. Pour l’occasion, les fans présents ont eu droit à un billet et un t-shirt en souvenir, le t-shirt était une réplique du premier offert par l’équipe dans l’enceinte, lors des playoffs de 2000.

À la mi-temps, Robert Horry, Metta Sandiford-Artest, Luke Walton, Byron Scott et Gary Payton ont également fait leur apparition au milieu du terrain, avec les six trophées de champion conquis en jouant dans la salle.

LA SUITE

Lakers (16-17) : réception des Nets, samedi pour Noël.

Spurs (13-18) : réception des Pistons, dimanche.