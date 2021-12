Les Nets et les Knicks se remplument avant Noël

Les Nets, dont les trois derniers matchs ont été reportés, vont retrouver les terrains et seront en tenue samedi sur le parquet de la Crypto.com Arena, qui fêtera son premier jour sous cette appellation, à l’occasion des « Christmas Games ».

En effet, ESPN rapporte que James Harden, Paul Millsap et Jevon Carter, qui étaient à l’isolement depuis 10 jours, ont été déclarés aptes à sortir du protocole sanitaire de la ligue.

Ainsi, Steve Nash dispose du minimum nécessaire de 8 joueurs à mettre sur la feuille de match et les Nets pourront donc prendre part au duel face aux Lakers ce 25 décembre. Une affiche sauvée pour l’instant, face aux craintes de la NBA.

En revanche, trois des quatre rookies du club, Cam Thomas, David Duke Jr. et Kessler Edwards, font le chemin inverse et partent à l’isolement. Malgré ces trois nouvelles absences, et l’incertitude autour de la présence de Nic Claxton pour les deux matches à venir à Los Angeles, Brooklyn ne devrait pas faire appel à des jokers médicaux pour tenir ces prochaines rencontres, d’après Steve Nash.

Du côté des Knicks, qui ont pu maintenir leurs matchs malgré une vague d’isolements assez importante et qui viennent de perdre Derrick Rose pour un bon moment, on note deux retours majeurs , ceux de RJ Barrett et Obi Toppin, et un recrutement d’un joker médical, celui de Danuel House, signé pour 10 jours après avoir été récemment coupé par les Rockets.