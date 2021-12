La NBA envisage de modifier les horaires des matches de Noël

Les mises à l’isolement vont-elles tuer les affiches de Noël ? C’est déjà un peu le cas avec les Nets et les Hawks très lourdement touchés (10 joueurs isolés à Brooklyn) notamment. Sauf rebondissement de dernière minute, Giannis Antetokounmpo, Trae Young et Kevin Durant, voire James Harden, ne seront pas en tenue le 25 décembre.

Par conséquent, ESPN nous apprend que la NBA a contacté les dix équipes concernées par cette soirée de prestige pour annoncer que de possibles changements d’horaires ne sont pas à exclure.

L’objectif étant de sauver les matches d’ABC, c’est-à-dire ceux de 14h30, 17h et 20h (soit 20h30, 23h et 02h00 du matin, heure française), en offrant les meilleures affiches, avec le moins d’absents donc. Pour l’instant, ces trois créneaux sont occupés par Milwaukee – Boston, Phoenix – Golden State et Los Angeles – Brooklyn.

Les deux autres rencontres de la journée sont programmées sur ESPN : le New York – Atlanta de midi (18h00 en France), puis le Utah – Dallas de 22h30 (04h30, heure française).

Si un match est reporté et que la ligue décide alors de changer l’horaire d’une des affiches de Noël, cela devra intervenir d’ici vendredi au plus tard, précisent nos confrères. Tout report annoncé samedi n’aurait plus aucune influence sur le déroulement du reste de la soirée.