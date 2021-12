Derrick Rose absent deux mois !

Globalement épargné par les blessures depuis trois ans, Derrick Rose vient malheureusement de repasser sur le billard, comme annoncé par les Knicks. Opéré hier de la cheville droite, le MVP 2011 va ainsi manquer les deux prochains mois de compétition, puisqu’il ne sera pas réévalué par les médecins avant huit semaines.

Même si des sources proches d’ESPN assurent que ce délai pourrait être ramené à six semaines, cette blessure est un vrai coup dur pour New York, qui perd là son sixième homme. L’un des joueurs new-yorkais les plus réguliers du début de saison (12 points, 3 rebonds et 4 passes de moyenne en 25 minutes, à 45% aux tirs, 40% à 3-points et 95% aux lancers), que l’on ne reverra sans doute pas avant le All-Star Game.

Mais, comme le dit l’adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres et c’est Kemba Walker qui devrait le plus profiter de l’absence de Derrick Rose. Tout juste réintégré à la rotation new-yorkaise par Tom Thibodeau, l’ancien meneur des Hornets et des Celtics devrait ainsi se partager les minutes à la mène avec Immanuel Quickley et le rookie Miles McBride, pour le moment coincés dans le protocole sanitaire de la ligue.

Une rotation au poste 1 suffisante pour permettre aux Knicks (14 victoires – 17 défaites) de remonter au classement, eux qui se classent actuellement 12e à l’Est ? Réponse dans les jours à venir, une fois que la franchise aura retrouvé ses autres joueurs contaminés au Covid-19 (RJ Barrett, Nerlens Noel, Quentin Grimes et Kevin Knox).