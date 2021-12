Stats & Highlights | Les Suns et les Pelicans enchaînent, les Hornets respirent, les Rockets s’enfoncent

Dernière soirée avant le réveillon du 24 décembre, puis la soirée de Noël, qui a vu les Suns, l’équipe en forme du moment, remporter un cinquième match de suite. La deuxième plus longue série de la ligue actuellement derrière Phoenix, et c’est une surprise, ce sont les Pelicans ! Quatre victoires d’affilée, dont la dernière contre Orlando.

New Orleans quitte ainsi les bas-fonds de la conférence Ouest, qui sont laissés aux Rockets. Les Texans sont en souffrance avec trois revers de rang. Enfin, Miami a failli s’incliner contre les faibles Pistons et Denver a connu une grosse glissade face à Charlotte.

Indiana – Houston : 118-106

Pendant 30 minutes, les Pacers avaient trouvé des solutions pour dominer les Rockets. Notamment avec un Myles Turner de haut niveau en l’absence de Malcolm Brogdon et Domantas Sabonis. Mais en troisième quart-temps, les Texans sont plus menaçants et passent même devant à l’entame du dernier quart-temps.

Rick Carlisle dégaine alors une défense de zone, et Indiana commence le dernier acte avec un 10-2. Houston est perdu offensivement et n’inscrit que 12 points en 12 minutes. C’est bien insuffisant pour l’emporter et c’est un troisième revers de suite pour Stephen Silas et sa bande.

Pacers / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Holiday 37 3/9 2/7 0/0 0 5 5 2 2 1 2 0 +7 8 8 O. Brissett 30 2/5 0/2 2/3 3 4 7 2 2 0 0 1 +8 6 12 M. Turner 37 14/18 1/2 3/3 2 8 10 1 3 1 2 2 +6 32 40 C. LeVert 36 8/18 2/6 6/8 1 7 8 11 5 3 3 1 +21 24 32 C. Duarte 37 7/15 3/11 1/2 1 1 2 4 1 0 2 0 -2 18 13 T. Craig 18 3/4 2/3 0/0 3 4 7 1 4 0 1 0 +6 8 14 G. Bitadze 11 3/5 0/0 0/1 2 0 2 0 1 0 2 1 +6 6 4 B. Wanamaker 9 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -7 0 1 J. Lamb 23 6/11 3/6 1/2 3 2 5 5 2 0 1 1 +14 16 20 K. Martin 2 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 +1 0 -1 Total 46/88 13/38 13/19 15 32 47 27 21 6 13 6 118 Rockets / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 29 6/10 1/1 5/8 0 4 4 1 2 0 1 0 +2 18 15 C. Wood 31 5/11 3/6 9/11 2 6 8 2 0 0 0 0 +2 22 24 E. Gordon 29 6/10 1/2 2/2 0 0 0 5 4 3 0 1 -2 15 20 G. Mathews 28 1/5 1/4 0/0 0 1 1 2 4 1 2 0 -1 3 1 J. Green 25 7/14 6/9 0/0 0 1 1 2 0 2 2 1 +1 20 17 K. Martin Jr. 16 0/3 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 2 -12 0 0 A. Sengun 20 5/10 0/1 0/0 4 4 8 3 3 1 1 2 -16 10 18 D.J. Augustin 19 2/7 1/5 5/5 0 1 1 1 0 1 2 0 -10 10 6 A. Brooks 25 2/6 2/6 0/0 0 3 3 0 3 1 1 0 -15 6 5 J. Christopher 18 1/4 0/2 0/0 1 0 1 0 1 0 3 0 -9 2 -3 Total 35/80 15/37 21/26 8 20 28 16 17 9 12 6 106

Orlando – New Orleans : 104-110

Renforcé par les retours de Cole Anthony et Wendell Carter Jr, le Magic a été collant. Alors que les Pelicans avaient déjà effectué une entame de rencontre parfaite, Brandon Ingram enfonce le clou en seconde période avec les 12 premiers points de son équipe.

Comme il y a 20 points d’écart, on se dit alors que la partie est pliée. Mais les joueurs d’Orlando reviennent et ne sont plus qu’à une possession à cinq minutes du terme. Finalement, Josh Hart les écarte avec deux paniers primés de suite et assure le succès des siens.

Magic / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Okeke 17 3/9 0/5 0/0 0 1 1 0 4 1 1 0 -15 6 1 F. Wagner 34 7/16 1/4 5/6 2 3 5 1 3 0 1 2 -2 20 17 W. Carter Jr. 30 5/12 1/3 6/6 5 7 12 3 3 2 0 3 +11 17 30 C. Anthony 37 7/16 0/6 8/9 0 5 5 11 3 1 1 1 +10 22 29 G. Harris 33 9/14 4/5 0/0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 22 18 B. Johnson 8 0/5 0/2 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -2 0 -3 A. Schofield 25 3/3 2/2 0/0 0 5 5 2 2 1 1 2 +14 8 17 A. Ford 8 0/2 0/1 0/0 0 5 5 0 2 0 1 0 -12 0 2 F. Gillespie 12 0/0 0/0 0/0 1 5 6 1 1 0 0 2 -5 0 9 R. Lopez 6 2/3 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -12 4 4 T. Frazier 13 0/5 0/2 0/0 0 2 2 1 3 0 1 0 -4 0 -3 H. Gravett 17 2/3 1/2 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 -13 5 3 Total 38/88 9/32 19/21 10 34 44 19 26 6 8 11 104 Pelicans / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 36 12/23 0/1 7/7 1 5 6 4 0 0 2 0 +2 31 28 H. Jones 29 3/6 0/0 2/2 3 3 6 1 3 1 2 1 +6 8 12 W. Hernangomez 32 1/11 0/0 1/2 7 9 16 0 2 1 1 0 +8 3 8 D. Graham 33 5/17 5/14 5/5 0 5 5 6 1 0 1 0 +1 20 18 J. Hart 38 7/10 4/5 4/4 0 5 5 5 1 1 2 0 -1 22 28 G. Clark 4 0/0 0/0 1/2 0 2 2 0 0 0 0 0 +5 1 2 G. Temple 22 3/6 2/4 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -5 8 6 J. Hayes 15 1/1 0/0 0/0 0 3 3 0 6 0 1 0 -1 2 4 T. Satoransky 15 3/6 1/2 2/3 0 0 0 3 0 1 1 1 +10 9 9 T. Murphy III 15 2/6 1/4 1/1 1 2 3 1 0 0 0 0 +5 6 6 Total 37/86 13/30 23/26 12 34 46 21 13 4 10 2 110

Miami – Detroit : 115-112

Les Pistons jouaient sans Isaiah Stewart, Killian Hayes, Saben Lee et Rodney McGruder, tous placés dans le protocole sanitaire de la ligue quelques heures avant la rencontre. Ces absents s’ajoutaient à Cade Cunningham et Jerami Grant… Autant dire que l’espoir était maigre à Detroit.

Pourtant, les Pistons, auteurs de 18 paniers primés, vont tenir jusqu’en dernier quart-temps en Floride. Puis, le Heat passe un 13-5 décisif avec notamment des shoots de Kyle Lowry, Tyler Herro et Max Strus. Cory Joseph a eu la balle de l’égalisation, mais il s’est manqué.

Heat / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Dedmon 5 0/2 0/1 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 1 -1 K. Lowry 38 9/15 2/5 1/1 0 4 4 6 5 1 1 0 +3 21 25 G. Vincent 33 5/9 1/4 4/4 1 3 4 7 4 0 1 0 -5 15 21 D. Robinson 21 0/6 0/5 3/3 0 4 4 2 3 0 0 0 -13 3 3 M. Strus 41 10/18 5/11 1/1 1 5 6 1 2 1 2 0 +7 26 24 U. Haslem 12 2/3 0/0 3/3 1 4 5 0 1 0 2 0 +5 7 9 K. Okpala 12 1/3 1/1 0/0 1 1 2 2 1 0 1 0 -15 3 4 O. Yurtseven 25 4/8 0/0 0/0 2 10 12 1 4 1 5 0 +16 8 13 T. Herro 34 11/21 3/5 4/5 0 4 4 4 2 1 1 0 +7 29 26 M. Garrett 19 1/3 0/0 0/0 0 1 1 0 3 0 0 0 +11 2 1 Total 43/88 12/32 17/19 6 37 43 23 25 4 13 0 115 Pistons / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Lyles 37 7/13 3/7 11/11 2 6 8 2 4 1 4 4 +13 28 33 S. Bey 43 7/13 4/8 5/5 0 10 10 5 4 1 4 0 -3 23 29 C. Joseph 42 7/15 5/7 2/2 1 5 6 9 3 1 4 0 +2 21 25 F. Jackson 39 6/15 4/10 3/3 0 4 4 1 6 1 1 1 -4 19 16 H. Diallo 34 5/12 2/4 0/2 0 6 6 5 5 2 1 0 -4 12 15 J. Pickett 15 0/2 0/2 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 -7 0 1 C. Diallo 3 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 2 3 L. Garza 5 1/1 0/0 1/2 3 0 3 0 0 0 0 0 -11 3 5 J. Jackson 21 2/8 0/2 0/0 0 3 3 1 2 2 2 0 0 4 2 Total 36/80 18/40 22/25 6 37 43 23 25 9 16 5 112

Phoenix – Oklahoma City : 113-101

On n’arrête pas les Suns. Chaque équipe a eu son quart-temps en première période. Le premier pour Phoenix, le second pour Oklahoma City. Ensuite, les Suns réalisent un gros troisième quart-temps, conclu par un panier à 3-pts au buzzer de Devin Booker.

L’arrière des finalistes 2021 a été l’acteur principal du 25-9 des Suns dans cette deuxième mi-temps. Cam Johnson, lui, a été très précieux avec ses cinq paniers derrière l’arc et son 7/7 au shoot. Cette défaite signe une fin de série pour le Thunder, après trois victoires de suite, et elle permet aux troupes de l’Arizona de continuer de briller (cinq victoires d’affilée) au sommet de la ligue.

Suns / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Crowder 31 3/7 1/5 0/0 0 5 5 1 4 2 2 2 -6 7 11 M. Bridges 28 2/6 1/4 0/0 2 3 5 0 3 0 1 0 +11 5 5 D. Ayton 31 8/15 0/1 3/6 4 8 12 2 3 0 1 2 +17 19 24 C. Paul 32 7/14 1/6 1/2 0 5 5 7 3 3 2 0 -2 16 21 D. Booker 35 12/23 4/7 2/2 2 5 7 7 3 2 2 1 +19 30 34 C. Johnson 24 7/7 5/5 2/3 1 8 9 3 2 2 0 0 +13 21 34 J. McGee 17 1/4 0/0 0/0 1 3 4 1 2 0 2 2 -5 2 4 E. Payton 7 1/2 0/0 0/0 0 2 2 1 1 0 2 0 -1 2 2 C. Payne 17 3/10 2/6 0/0 0 1 1 4 0 0 0 1 +12 8 7 L. Shamet 18 1/5 1/5 0/0 1 1 2 0 1 0 1 0 +2 3 0 Total 45/93 15/39 8/13 11 41 52 26 22 9 13 8 113 Thunder / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Robinson-Earl 32 4/9 3/6 0/2 4 1 5 0 1 0 1 1 -19 11 9 L. Dort 33 4/16 2/9 0/0 0 4 4 0 3 1 1 0 -16 10 2 S. Gilgeous-Alexander 39 10/20 2/6 7/7 1 4 5 7 1 0 5 1 -12 29 27 A. Wiggins 23 1/3 0/2 3/4 0 3 3 2 1 1 1 0 -9 5 7 J. Giddey 31 7/17 1/4 2/3 1 5 6 2 0 1 1 0 -10 17 14 D. Bazley 18 3/9 1/2 1/1 2 8 10 1 0 1 1 1 -12 8 14 K. Williams 21 3/6 0/2 1/2 2 2 4 1 1 1 2 0 +10 7 7 M. Muscala 13 3/6 2/5 2/2 1 5 6 1 3 0 0 1 +10 10 15 A. Pokusevski 12 0/2 0/2 0/0 0 0 0 1 0 1 0 1 +4 0 1 T. Mann 18 2/8 0/3 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 -6 4 1 Total 37/96 11/41 16/21 11 33 44 17 10 6 12 5 101

Denver – Charlotte : 107-115

Encore en difficulté en « back-to-back », les Nuggets ont laissé filer une victoire à domicile. Trois fois, Denver a compté 19 points d’avance dans cette rencontre, dont la dernière en troisième quart-temps, après un shoot de Will Barton.

Les Hornets vont revenir et l’emporter en dernier quart-temps, notamment avec trois paniers primés de P.J. Washington et un Kelly Oubre Jr. de feu, 14 points dans ce dernier acte. Les joueurs de James Borrego terminent ainsi leur « road trip » (deux victoires en six matches) sur une bonne note après trois revers consécutifs.