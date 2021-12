Utah marche sur des Wolves très affaiblis

Malgré un contexte des plus difficiles en raison de l’enchaînement des protocoles sanitaires et de l’absence de trois joueurs majeurs, Minnesota a défié Utah sur ses terres la tête haute. Aux côtés de la paire Gobert-Whiteside, Donovan Mitchell a notamment tiré son épingle du jeu avec 28 points et 7 passes décisives.

Les Jazzmen ont réussi à se détacher en fin de premier quart-temps, lorsque Hassan Whiteside et Rudy Gay ont aligné deux dunks pour alimenter un 10-2 conclu par Mike Conley (35-27).

D’Angelo Russell et Malik Beasley ont tout tenté pour essayer de rester dans la course et même passer devant un court instant (47-50) jusqu’à ce que le Jazz reprenne le fil, sur un 10-2 marqué par les alley-oops conclus par les deux tours de contrôle, Hassan Whiteside et Rudy Gobert (60-52).

Revenus à -7 grâce à l’adresse extérieure de la paire Reid-Layman (67-60), les Wolves ont à nouveau pris l’eau, avec cette fois Bojan Bogdanovic en principal artilleur pour accompagner un Rudy Gobert encore aérien. Le Croate a en effet claqué quatre paniers à 3-points pendant que le Français alignait un nouveau alley-oop puis deux dunks (86-73). Le trio Clarkson-Mitchell-Ingles a mené Utah à +11 à l’entrée du dernier acte (101-90).

Les troupes de Quin Snyder ont alors su conclure avec sérénité, trouvant toujours une solution pour répondre au tandem Russell-Beasley, que ce soit par ses joueurs extérieurs ou par l’intermédiaire de Rudy Gobert, précieux

jusqu’à la fin. Les deux missiles à 3-points de Mike Conley suivis de celui de Donovan Mitchell ont contraint Minnesota à rendre les armes à deux minutes de la fin, pour s’incliner 128-116 au final.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La domination de la paire Gobert-Whiteside. Utah possède peut-être la doublette la plus impressionnante de la ligue au poste 5, alors autant s’en servir un peu ! Si Rudy Gobert a été omniprésent avec ses 20 points, 17 rebonds et 4 contres, Hasssan Whiteside a quant à lui su faire fructifier ses 13 minutes de jeu à 4/4 au tir (13 points). Un apport qui a été précieux tout au long de la rencontre et face auquel Minnesota n’a pas trouvé de réponse, sans Karl-Anthony Towns.

– Les Wolves n’ont pas lâché. Même privés de sept joueurs, les Wolves ont fait un match plus que correct, s’accrochant derrière le chantier de la paire Russell-Beasley. Minnesota pointait seulement à -7 à l’entrée du « money-time » entamé par un 3-points de Malik Beasley, poussant Utah dans ses derniers retranchements afin d’assurer la victoire. Ce qu’on appelle une défaite encourageante ?

TOPS/FLOPS

✅ Donovan Mitchell. L’arrière s’est attelé à mettre son équipe sur le bon chemin en début de match et a été un repère permanent pour le Jazz au fil du match. Auteur de 28 points, il s’est aussi distingué par ses 7 passes décisives. Mention spéciale également pour Mike Conley pour avoir aligné deux paniers à 3-points pour sceller le suspense sur la fin, avant que Donovan Mitchell n’en remette une couche dans la foulée.

✅ Rudy Gobert. Le Français aligne les grosses performances en ce moment, et l’absence de KAT lui a permis de dominer, avec une petite tendance pour le dunk et les alley-oops pour ne rien gâcher. À l’arrivée, c’est encore un gros double-double à mettre à son actif, avec également une force de dissuasion en défense qui a également été importante et s’est concrétisée par 4 contres.

✅ Malik Beasley. L’absence de joueurs majeurs est toujours l’occasion pour le reste du groupe de se montrer, ce qu’a su faire Malik Beasley en s’érigeant comme principal scoreur des Wolves, secondé par D’Angelo Russell. Le « swingman » a artillé sans relâche (13/25 au tir, 7/16 à 3-points) pour terminer avec 33 points, signant ainsi l’un des meilleurs matchs de sa saison. Seul souci, Minnesota a quand même perdu et Malik Beasley s’en est tiré avec le pire +/- des Wolves (-14) en partie en raison de son temps de jeu 43 minutes.

LA SUITE

Utah (22-9) : les Jazzmen accueilleront Dallas ce samedi

Minnesota (15-17) : les Wolves recevront les Celtics ce lundi